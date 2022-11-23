«أبو غزالة الدولية» تُخطط لزيادة استثماراتها محليًا خلال 2023

تُخطط مجموعة «طلال أبوغزالة الدولية» لزيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية خلال العام المقبل، من خلال التوسع بمصنع الإلكترونيات الذى أنشأته بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب إجراء مباحثات لإنشاء مشاريع جديدة.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد أعلنت سابقا عن تشييد مصنع متخصص فى إنتاج الأجهزة الإلكترونية وخاصة التابلت واللابتوب والموبايل، بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة، وخرج باكورة الإنتاج من التابلت باسم TAG Pluto TAB تحت شعار صنع فى مصر العام الماضى.

قال رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة -صاحب ومؤسس مجموعة «أبو غزالة الدولية» – إن المصنع يعمل بحوالى 4 خطوط، فيما تُخطط المجموعة لزيادة حجم استثماراتها به عبر إضافة 4 أخرى خلال 2023.

وأوضح، فى تصريحات لـ«المال» على هامش فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص»، أن مجموعة «أبو غزالة» تُجرى مفاوضات جديدة خلال الوقت الحالى مع حكومات دول عربية من بينها لبنان ومصر لإتاحة خط إنترنت مجانى للمواطنين بالمناطق والقرى الفقيرة.

وأشار إلى أن كل تلك التحركات تأتى فى إطار رغبة المجموعة بمحو الأمية وتحقيق هدف التعليم والتثقيف للمواطنين، موضحًا أن هذا قد يتم عبر إنشاء مصنع جديد تابع للتقنيات الذكية.

وتابع: أنه فى إطار رغبة مجموعة «أبو غزالة الدولية» فى زيادة الوعى والابتكار، تم عقد شراكة مع الحكومة، بغرض إنشاء كلية للابتكار بجامعة مصر للتكنولوجيا، وحاليًا فى مرحلة التأسيس، والتى سيعتمد تخرج الطلاب فيها على ابتكار اختراع أو أفكار جديدة وليس الامتحانات كباقى المجالات.

وقال إن مجموعته تقدم مقترحات وتوصيات للحكومات العربية -ومن ضمنها مصر- لوضع برامج للاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والتقنيات التكنولوجية.

فيما شدد أبو غزالة على أن السوق المصرية تُعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للمجموعة، وبها العديد من الفرص الجاذبة خاصة بقطاع التكنولوجيا، متابعا: «الاستثمار فى المجالات التقليدية مثل العقارات وغيرها بات غير مجدٍ».

يذكر أن طلال أبو غزالة هو رجل أعمال فلسطينى أردنى، وهو مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية منذ 1972، وتقلد مناصب عديدة منها رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع العربى للوساطة والتحكيم فى الملكية الفكرية، وأيضا المنظمة العربية لضمان الجودة فى التعليم، والشبكة العالمية للتقنيات الرقمية، والتحالف العربى لصناعة الخدمات.