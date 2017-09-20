أبو غالي موتوز يطرح سوبارو أمبيريزا وxv بأوتوماك فورميلا

أحمد عوضكشفت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل العلامة اليابانية سوبارو، عن الشكل الجديد كليًّا من سوبارو أمبيريزا وxv، على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا في نسخته الـ24.قال خالد حسني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالمجموعة، إن أبو غالي موتورز تحرص دائمًا على طرح ال

أحمد عوض

كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل العلامة اليابانية سوبارو، عن الشكل الجديد كليًّا من سوبارو أمبيريزا وxv، على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا في نسخته الـ24.





قال خالد حسني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالمجموعة، إن أبو غالي موتورز تحرص دائمًا على طرح الطرازات الجديدة المزودة بأحدث التقنيات العالمية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الطرازات الجديدة تسهم فى زيادة حجم المبيعات بالسوق.

وأكد عمرو حنفي، مدير مبيعات سوبارو، إن الطرازات الجديدة ستلعب الدور الرئيسي في زيادة مبيعات العلامة اليابانية بالسوق، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد هبوطًا كبيرًا بالمبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف حنفي أنه تم فتح باب الحجز على الشكل الجديد من سوبارو وxv اليون، على هامش افتتاح معرض أوتوماك فورميلا.

وأشار إلى أن الشكل الجديد من سوبارو وxv زودت بنظم الأمان العالمية Eyesight والثبات الديناميكي والوسائد الهوائية، موضحًا أن الشكل الجديد مزود بمحرك 1600 سي سي بقوة 114 “حصان”، بعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.