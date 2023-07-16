«أبو غالي موتورز» تقر زيادات في أسعار «جيلي أوكافانجو» تصل إلى 150 ألف جنيه

أقرت مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لـ«جيلي»، زيادات جديدة في أسعار سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2023 بقيمة بلغت 150 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

أسعار جيلي أوكافانجو

الفئة الفئة السعر القديم السعر الجديد Premium مليون و150 ألف مليون و300 ألف

ينتمي طراز « » لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سى سى “هايبرد” – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن دقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات «جيلى أوكافانجو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، وخاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، وومرايات كهربائية، وشبكة أمامية تحمل اسم العلامة التجارية لجيلي، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وجنوط 18 بوصة».

وتقدم طرازات جيلي أوكافانجو ببعض الكماليات الأخرى ومنها «امكانية طي المقاعد الخلفية ومكيف هواء ثلاثى النطاق، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية مكسوة من الجلد وكاميرا 360 درجة، وإمكانية فتح الشنطة كهربائيًا مع امكانية حفظ وضع مستوى الارتفاع، وبلوتوث وجهاز ملاحي، وغيرها».