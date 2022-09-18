«أبو غالي موتورز» تقر زيادات في أسعار سيارات «جيلي كول راي» تصل إلى 50 ألف جنيه

أقرت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيلي» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جيلي»، ارتفعت أسعار طرازات «كول راي» الفئة الأولى «Comfort» إلى 470 ألف جنيه، بدلًا من 420 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات جيلي كول راي الفئة الثانية «Premium» إلى 535 ألف جنيه، مقابل 485 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «كول راي» الفئة الثالثة «Premium Black Rim Edition» بنحو 545 ألف جنيه.

وينتمي طراز «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات جيلي كول راي

وزودت سيارات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC ، ومثبت ومحدد للسرعات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات «جيلي كول راي» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «6 وسائد هوائية، ونظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساسا، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح».

وتحتوى تلك الفئة على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما، و مرايات ضم كهرباء، ، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، ومصابيح ليد بالكامل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، امكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًا، وكاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية تسجيل الرحلات وحفظها (drive recording)، جنوط 18 بوصة، وغيرها».