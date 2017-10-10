أبو غالي موتورز تفتتح مركز خدمة الصيانة بأبو رواش

تخطط للتوسع في الإسكندرية الدلتا.. وحجوزات سوبارو X7 تمتد لـ 6 أشهركتب- أحمد عوض:تستهدف مجموعة أبو غالى موتورز - العلامة وكيل سوبارو، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بـأبو رواش خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطتها التوسعية.وأوضح تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة بالمجموعة،

تخطط للتوسع في الإسكندرية الدلتا.. وحجوزات سوبارو X7 تمتد لـ 6 أشهر



كتب- أحمد عوض:

تستهدف مجموعة أبو غالى موتورز – العلامة وكيل سوبارو، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بـأبو رواش خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطتها التوسعية.

وأوضح تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة بالمجموعة، أن خطة أبو غالي موتورز ترتكز على التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية، لتقديم مستوى خدمة أفضل لمستهلكي العملاء العلامة اليابانية سوبارو، مشيرا إلى أن مساحة المركز الجديد، سيقام على مساحة تبلغ 3000 متر، باستثمارات تقدر بـ25 مليون جنيه.

وكشف قطب، عن الخطة التوسعية لمجموعة أبو غالي موتورز في مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بمدن الإسكندرية والدلتا خلال عامي 2018 و2019.

وأشار إلى أن معدلات الإقبال على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لسوبارو تشهد ارتفاعا حاليا، بفضل إفتتاح المرحلة اﻷولى من مركز الخدمة بالعبور، منوها أن أبو غالي موتورز قد تمكنت من إصلاح ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال العام الحالي.

وكانت مجموعة أبو غالي موتورز، قد أكدت أنها تستهدف إصلاح ما يقرب من 12 ألف سيارة بنهاية العام الجاري.

وتوقع زيادة معدلات الإقبال على مراكز ما بعد البيع والصيانة لسوبارو، بالتزامن مع طرح الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية، موضحا أن الشكل الجديد من سوبارو XV، سيتوافر داخل السوق مطلع العام، وطراز امبريزا خلال مارس المقبل.

وردًا على سؤال “المال”، بمعدلات الإقبال على حجوزات الطرازات الجديدة؛ قال إن إجمالي حجوزات سوبارو XV ، قد امتدت لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وكانت قد طرحت مجموعة أبو غالي موتورز الشكل الجديد من سوبارو XV وامبريزا، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا خلال الشهر الماضي.