«أبو غالي موتورز» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «سوبارو» خلال مايو

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى لـ«سوبارو»، زيادة أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا»، بقيمة تتراوح بين 170.9 إلى 200 ألف جنيه، لمختلف الفئات، خلال مايو الحالى.

أسعار سوبارو XV

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O AWD 829 ألفًا 999.9 ألف Premium AWD 899 ألفًا مليونًا و99 ألفًا Luxury AWD 999 ألفًا مليونًا و199 ألفًا القيمة بالألف جنيه

وتنتمي سوبارو XV إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئة السعر القديم السعر الجديد السعر الجديد 729 899.9 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إمبريزا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.