Loading...

«أبو غالي موتورز» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «سوبارو» خلال مايو

Loading...

قفزت «سوبارو XV» إلى مليون و199 ألف جنيه

«أبو غالي موتورز» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «سوبارو» خلال مايو
أحمد عوض

أحمد عوض

5:49 م, الأربعاء, 24 مايو 23

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى لـ«سوبارو»، زيادة أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا»، بقيمة تتراوح بين 170.9 إلى 200 ألف جنيه، لمختلف الفئات، خلال مايو الحالى.

أسعار سوبارو XV

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
F/O AWD829 ألفًا999.9 ألف
Premium AWD899 ألفًامليونًا و99 ألفًا
Luxury AWD999 ألفًامليونًا و199 ألفًا
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي سوبارو XV إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
السعر الجديد729899.9
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إمبريزا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أحمد عوض

أحمد عوض

5:49 م, الأربعاء, 24 مايو 23