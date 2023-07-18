«أبو غالي موتورز» تعلن أسعار سيارات «جيلي جيومتري سي» الكهربائية

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لـ«جيلى»، عن أسعار سيارات «جيلي جيومتري سي» الكهربائية التي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار جيلي جيومتري سي الكهربائية

حددت أسعار طرازات جيلي جيومترى سى الكهربائية الفئة الأولي بقيمة مليون و288 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو مليون و388 ألف خلال يوليو الحالي.

وتنتمى «جيومتري سي» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك بقوة 150 كيلووات، ما يعادل 200 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 310 نيوتن متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تقطع السيارة مسافات تصل إلى 550 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل.

وتزود السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «8 وسائد هوائية، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونيESP ، ورادار أمامى وخلفى».

وتقدم «جيلى جيومترى سى» بضمان على بطارية السيارة يصل إلى 8 سنوات أو 150 ألف كم.