«أبو غالي موتورز» تطرح سيارات «جيلي GX3 Pro» الجديد كليًا موديل 2024

أعلنت شركة «أبو غالي موتورز» الوكيل الحصري لسيارات جيلي في مصر، عن طرح سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة كليتًا فى السوق المحلية.

وأوضحت «أبو غالي موتورز» فى بيان رسمي، أنه تم فتح باب الحجز لطراز «جيلي GX3 Pro» موديل 2024، مشيرة إلى أن الطراز الجديد لاقى نجاحًا فى عدد من الدول والأسواق الخارجية، ومنها «أمريكا الجنوبية، و الصين و دول جنوب شرق آسيا، لتظهر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال السوق المصرية.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الخطوة تعتبر امتدادا لنجاحات جيلي في مصر مع أبو غالي موتورز فبعد إطلاق أول سيارة كهربائية “Geometry C” في فبراير الماضي واستكمالا لمسيرة نجاح شركة أبو غالي موتورز حرصت الشركة وكما وعدت دائما علي تقديم كل ما هو جديد للسوق المصرية .

وأكدت «أبو غالي» أنها حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا والسادسة عالميا كأفضل أداء و خدمات ما بعد البيع حيث الآن من قبل الشركة العالمية «جيلي».

مواصفات جيلي GX3 Pro

وتنضم “GX3 Pro” لعائلة چيلي في مصر و يتم إنتاجها في مصانع چيلي بالصين، بمميزات مذهلة يمكن الاعتماد عليها وبأعلى مواصفات الأمان والرفاهية، وذلك باستخدام التكنولوجيا العالية والتي توفر الجودة في جميع جوانب السيارة.

وحرصت چيلي على أن تكون “GX3 Pro” مدعومة بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع “DVVT” سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان عند 5,500 RPMوالعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير في استهلاك الوقود وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامى “MacPherson” ونظام التعليق الخلفي “Semi Independent Torsion Beam” مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا وتعدد استخدامات متميز.

وزودت السيارة بعدد 2 وسادة هوائية موزعة كالتالي وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع إدارة المحرك “Engine Immobilizer” نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثباتESC ، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC ,برنامج مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام مساعد للركن الخلفي Rear Sensor، ومكان تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

ومن المقرر تقديم الطراز الجديد بعدد 5 ألوان للهيكل الخارجي، مع وجود شبكة أمامية بالكروم اللامع. الطراز الجديد يشمل جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم مقاس 16 بوصة ومزودة بإطارات عالية التماسك و التي توفر أعلى درجات الثبات لسيارة SUV. تتميز المرايا بتعديل كهربائي بما يضمن خطوط الرؤية أكبر للسائق , بالإضافة إلى مصابيح خاصة بالاضاءة النهارية و عدسة ثنائية الإضاءة لتحسين الرؤية بشكل كبير خلال القيادة الليلية و مصابيح ضباب خلفية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4005 مم

العرض 1760 مم

الارتفاع 1575 مم

سعة الصندوق الخلفي 400 لتر

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها، مقاعد مصنوعة من الجلد الأسود و القماش الفاخر المحدد بخيوط حمراء للمقاعد والأبواب ومزيج من المواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة, بالإضافة إلى فتحة سقف, كما زودت السيارة بشاشة عدادات ديجيتال وسطية تشمل العديد من المعلومات و البيانات الخاصة بطريقة القيادة و استهلاك الوقود و تعطي تصميما عصريا وفريدا من نوعه للسيارة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف Mirror Link والبلوتوث والاتصال عن بعد، كما تم تزويدها بكاميرا خلفية عالية الدقة لسهولة الركن و مخرج شاحن للهواتف الذكية ، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء إلكتروني مع Cluster Ionizer و فتحات تكييف بتصميم جديد يضمن توزيع مثالي للهواء داخل السيارة، ومفتاح ذكي مع زر تشغيل / إيقاف المحرك، بالإضافة إلى مثبت و محدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة.

أما عن القيادة والتحكم فتقوم “GX3 Pro” بتوفير أداء متزن بين الرياضية و توفير في استهلاك الوقود وقيادة مريحة وآمنة مما جعلها أكثر جاذبية من سيارات (SUV) العائلية النموذجية بسبب ضبط التعليق المخصص والأبعاد الخارجية الأكثر إحكاما، انخفاض مركز الثقل و الكتلة الإجمالية المنخفضة، مع خلوص أرضي مميز 185 مم مما يوفر راحة فائقة للغاية على الطرق الوعرة و يضمن عدم وجود صعوبة للسيارة في التحرك علي مختلف الطرق.

وتتوفر السيارة بفئة واحدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم ,كما توفر الشركة أبو غالي موتورز الوكيل الحصري لسيارات چيلي في مصر شبكة كبيرة من مراكز الخدمة المعتمدة لتوفير الصيانة اللازمة لسيارات چيلي في جميع أنحاء مصر و توفير أكبر قدر من الراحة للعميل من خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى خدمات الاستبدال للسيارات المستعملة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير السيارة للبيع من خلال شركة «أبو غالي موتورز» فى المناطق الحرة.