«أبو غالي موتورز» تطرح سيارات «جيلي جيومتري سي» الكهربائية موديل 2024

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز» وكيل «جيلى» في مصر، عن طرح سيارات «جيلي جيومتري سي» موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار جيلي جيومتري سي 2024

الفئة السعر GF مليون و700 ألف +GF مليون و800 ألف

وتنتمى «جيومتري سي» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك بقوة 150 كيلووات، ما يعادل 200 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 310 نيوتن متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تقطع السيارة مسافات تصل إلى 550 كيلومترا عند شحن البطارية بالكامل للفئة الأعلى.

وتزود السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «8 وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، نظام تجاوز الفرامل BOS، وفرامل يدوية كهربائية EPB، ونظام الثبات الإلكترونيESP ، ورادار أمامى وخلفى».

ودعمت «جوميتري سي» ببعض المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مساعد الحارة المروروية ، ومساعد الازدحام المرورى، ومثبت سرعه زكى، ومساعد ركن، ومساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة، وانظمة المساعدة على التلال HA، ونظام تنبيه السائق، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية ، ومساعد فرامل اليد».

وتقدم السيارة بمجموعة من الكماليات الأخرى ومنها «مرايات ضم كهرباء، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة، وغيرها»

وتقدم «جيلى جيومترى سى» بضمان على بطارية السيارة يصل إلى 8 سنوات أو 150 ألف كم.