أبو غالي موتورز تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال 2018

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل أحمد عوض كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز - وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مرا

رفع الطاقة الاستيعابية بمراكز الصيانة لـ 250 سيارة يومياً.. وافتتاح مركز أبو رواش مارس المقبل

أحمد عوض

كشف تامر قطب، رئيس قطاع ما بعد البيع والصيانة، بمجموعة أبو غالي موتورز – وكيل سوبارو، أن المجموعة تستهدف إصلاح 15 ألف سيارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسعات التي أجرتها المجموعة في مراكز الصيانة وتزويدها بالمعدات الحديثة، موضحا أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية بالمراكز إلى 250 وحدة يوميا، مقارنة بمتوسط يتراوح ما بين 150 و170 خلال الفترة الماضية.

وأكد في تصريحات لـ”المال”، أن أبو غالي تمكنت من إصلاح 80% من إجمالي الخطة المستهدفة لتصل إلى 10 آلاف سيارة خلال العام الماضي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت بعض الاضطرابات داخل سوق السيارات نتج عنها تراجع معدلات الإقبال على مراكز الصيانة من جانب المستهلكين.

وتوقع قطب، أن تشهد معدلات الإقبال على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة ارتفاعا خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء موسم اﻷعياد والإجازات الموسمية، بالإضافة إلى زيادة المبيعات، وهو ما سينعكس على نسب الإقبال بمراكز الصيانة.

وأشار إلى أن خطط المجموعة ترتكز على زيادة حجم استثماراتها بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال 2018، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية التي تتماشى مع زيادة إجمالى المبيعات، كاشفا أنه من المرتقب افتتاح مركز أبو رواش على مساحة 3 آلاف متر خلال مارس المقبل.

وأكد قطب في تصريحات سابقة، أن المجموعة تستهدف التوسع في تدشين مراكز الصيانة بمدن الإسكندرية والدلتا خلال عامي 2018 و2019.

وفي سياق آخر، توقع زيادة حجم مبيعات سوبارو بالسوق، تزامنا مع طرح الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية “xv وامبريزا”، مشيرًا إلى أنه من المرتقب بدء التسليم الفوري لسوبارو xv خلال اﻷسبوع المقبل،على أن يتم تسليم امبريزا مارس المقبل.

يشار إلى أن مجموعة أبو غالي موتورز، حققت مستهدفاتها من مبيعات سوبارو خلال العام الماضي، مسجلة 2400 سيارة.