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«أبو غالي موتورز» ترفع أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بنحو 40 ألف جنيه

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«سوبارو XV» تلامس المليون جنيه

«أبو غالي موتورز» ترفع أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بنحو 40 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

3:55 م, الخميس, 27 أبريل 23

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «

سوبارو
»، عن زيادة أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بقيمة تتراوح lن 30 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

أسعار سوبارو XV

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
F/O AWD789829
Premium AWD869899
Luxury AWD959999
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «سوبارو XV» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
F/O690729
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إمبريزا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أحمد عوض

أحمد عوض

3:55 م, الخميس, 27 أبريل 23