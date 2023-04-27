«أبو غالي موتورز» ترفع أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بنحو 40 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «

أسعار سوبارو XV

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O AWD 789 829 Premium AWD 869 899 Luxury AWD 959 999 القيمة بالألف جنيه

»، عن زيادة أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بقيمة تتراوح lن 30 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

وتنتمي «سوبارو XV» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O 690 729 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إمبريزا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.