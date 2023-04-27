«أبو غالي موتورز» ترفع أسعار سيارات «سوبارو XV» و«إمبريزا» بنحو 40 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «
أسعار سوبارو XV
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|F/O AWD
|789
|829
|Premium AWD
|869
|899
|Luxury AWD
|959
|999
وتنتمي «سوبارو XV» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.
أسعار سوبارو إمبريزا
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|F/O
|690
|729
وتنتمي «إمبريزا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.