«أبو غالي موتورز» ترفع أسعار سيارات «جيلي GX3 برو» بنحو 30 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «أبو غالي موتورز» وكيل جيلي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «جيلي GX3» برو موديل 2024 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

أسعار جيلي GX3 برو موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 750 ألف 780 ألف

وتزود طرازات «جيلي GX3 برو» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة هيدروليك – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – التحكم الديناميكى فى السيارة VDC».

كما تقدم ببعض وسائل المساعدة الأخرى ومنها «وضع القيادة البيئية ECO – مساعد ركن Rear park Assist – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت سيارات جيلي GX3 بمجموعة من التجيهزات في المقصورة الداخلية ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء رقمي – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – فتحة سقف».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة مع إمكانية الربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

وتقدم طرازات جيلي GX3 ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة، وغيرها».