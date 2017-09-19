أبو غالي تكشف عن موديلات سوبارو الجديدة

- الإعلان عن XV وإمبريزا على هامش أوتوماك فورميلا أحمد شوقي تستعد شركة "أبو غالي موتورز" -وكيل سوبارو اليابانية- للكشف عن موديل 2018 من طرازي سوبارو XV وإمبريزا، غدًا، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017. وأوضح…

– الإعلان عن XV وإمبريزا على هامش أوتوماك فورميلا





أحمد شوقي

تستعد شركة “أبو غالي موتورز” -وكيل سوبارو اليابانية- للكشف عن موديل 2018 من طرازي سوبارو XV وإمبريزا، غدًا، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017.

وأوضح مصدر بالشركة، أنها فتحت باب الحجز على السيارتين بالفعل بمقدم 50 ألف جنيه لكل منهما، على أن يتم التسليم مطلع العام المقبل بعد وصول دفعات من الموديل الجديد.

وأضاف أن سعر السيارتين لم يتحدد بعد وربما يتم الكشف عنهما على هامش أوتوماك فورميلا، وتحجم كثير من شركات السيارات عن الإعلان عن الأسعار قبل الطرح الفعلي للطرازات تخوفًا من التغيرات المحتملة في السياسة التسعيرية نتيجة تحركات أسعار الصرف، وتضطر بعض الشركات لتغيير الأسعار بعد التعاقد مع العملاء مما يتسبب في مشكلات بين الطرفين وقد تصل إلى طريق التقاضي.

وأشار إلى المصدر إلى تراجع مخزون الشركة من موديل 2017 لطراز سوبارو XV الذي يعد الطراز الوحيد للعلامة اليابانية المتداول في السوق المحلية حالياً، ومن ثم يتم التعاقد مع العملاء من خلال الحجز بدفعة مقدمة على أن يتم سداد المبلغ المتبقي عبد التسليم الذي يتم في خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وأوضح أن الفئات المتاحة من السيارة هي الفئة الثانية التي يقدر سعرها بـ 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة التي تصل إلى 470 ألف جنيه.

ولفت المصدر إلى أن الشركة تركز في خطتها التسويقية على مفهوم خدمة العملاء من خلال مراكزها المتواجدة في القاهرة والإسكندرية والمحلة، نافيًا وجود خطة توسعية جديدة في مجال مراكز خدمات ما بعد البيع بالمحافظات الأخرى في الوقت الراهن.