«أبو غالى فاينانس» تستهدف صدارة حلول تمويل السيارات خلال 3 سنوات

وقعت مجموعة «أبو غالى موتورز» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «سوبارو، وجيب»، والموزع المعتمد للماركات التجارية «مرسيدس، وألفا روميو، و جيب»، اتفاقية شراكة مع «كونتكت للتمويل» لتأسيس شركة مستقلة تحت مسمى «أبو غالى فاينانس» لتقديم الخدمات التمويلية المتكاملة للأفراد.

قال تامر قطب المدير التجارى لمجموعة «أبو غالى موتورز»، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطط التوسعات التى تجريها المجموعة فى قطاع السيارات والعمل على تلبية متطلبات العملاء خاصة فى تسهيل عمليات شراء المركبات الجديدة «الزيرو» والفئات المستعملة.

وأضاف قطب أن تأسيس «أبو غالى فاينانس» سيدعم كافة البرامج التمويلية للسيارات المنتمية للماركات التجارية التابعة للمجموعة – كمرحلة أولى- على أن يعقبها اتاحة الفرصة لتمويل باقى العلامات التجارية المطروحة فى السوق المحلية ضمن الخطط المستقبلية للمشروع.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة سيزيد من أنشطة مجموعة «أبو غالي» ويسهل إمكانية تقديم الخدمات المتكاملة والقدرة على إيجاد الحلول التمويلية المتعددة التى تتناسب مع كافة العملاء؛ قائلًا: «أبو غالى فاينانس» ستعمل بشكل مستقل ويدعم الخطط التسويقية والمبيعات التابعة للمجموعة».

تابع: «نخطط أن تصبح «أبو غالى فاينانس» أكبر شركة لتمويل السيارات فى مصر خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات».

وأوضح أنه وفقًا للخطة المستهدفة لـ«أبو غالى فاينيانس»، سيتم تمويل السيارات الجديدة والفئات المستعملة التى تخضع لأعمال الإحلال والاستبدال، بالإضافة إلى تقسيط أعمال الصيانات والإصلاحات وبيع قطع الغيار بالمراكز المعتمدة.

وأكد أن استراتيجية المجموعة تعتمد على أعمال التطوير وتوفير حلول التنقل المختلفة والمتكاملة التى تخدم أكبر شريحة من العملاء، موضحا أن تأسيس كيان جديد تحت مسمى «أبو غالى فاينانس» يهدف إلى الارتقاء بالخدمات التمويلية المقدمة للعملاء فى مصر مع تسهيل الإجراءات فى أسرع وقت.

وتطرق بالحديث عن زيادة فرص نمو مبيعات سوق السيارات فى مصر تزامنًا مع ارتفاع معدل النمو لمختلف القطاعات الأخرى ومنها «الصناعية، والعقاري»، فضلا عن التوسعات التى تجريها الدولة فى إنشاء العديد من المدن الجديدة فى مختلف المناطق الجغرافية وهو ما سيزيد من فرص زيادة معدل الإقبال على شراء المركبات من جانب المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات «الملاكي» شهدت ارتفاعًا بنسبة %63 لتسجل 101 ألف و46 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 62 ألفًا و171 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة من مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

من جانبه، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـشركة «كونتكت المالية القابضة»، أن اتفاقية الشراكة التى تم توقيعها مع مجموعة أبو غالى موتورز تأتى ضمن الخدمات والحلول التمويلية المميزة للمواطنين، قائلًا: «التكامل بين الشركتين سيسهم فى تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات المقدمة للعملاء».

فى ذات السياق، أوضح عمرو رفعت الرئيس التنفيذى لشركة «أبو غالى فاينانس» أن استراتيجية الشركة تسير نحو تقديم حلول تمويلية وخدمات التقسيط المميزة التى تغطى كافة المنتجات التى تتناسب مع السوق المحلية، حيث تتضمن عمليات تمويل شراء السيارات وتقسيط مصاريف الصيانة وقطع الغيار، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين بمختلف أنواعه.

وذكر أن الشركة أبدت رغبتها فى التوسع فى قطاع السيارات من خلال إضافة خدمات التمويل والتقسيط المختلفة التى تتناسب مع كافة متطلبات العملاء.

لفت إلى أن المنصة الرقمية التكنولوجية التى دشنتها مجموعة أبو غالى موتورز ستدعم أنشطة عمليات التمويل وتسهل التواصل بين العملاء ومسئولى مقدمة الخدمات المقدمة، فضلا عن إجراءات الاستعلامات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن لتمكين العملاء من الحصول على التمويل اللازم بأفضل سعر للفائدة وأسهل إجراءات رقمية متميزة.