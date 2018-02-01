أبو غالى تفتتح أحدث صالة عرض لألفا روميو.. الأسبوع المقبل

شريف عيسىتخطط مجموعة أبو غالى، وكلاء سوبارو وألفا روميو وجيب، لافتتاح أحدث صالة عرض لها بمنطقة العبور، خلال الأسبوع المقبل. يأتى ذلك بعدما أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيل "FCA"، خلال الربع الثالث من العام الماضى، عن ضم أبو غالى لشبكة الوكلاء المعتمدين لألفا روميو، إلى جانب النيل الهندسية،

شريف عيسى

تخطط مجموعة أبو غالى، وكلاء سوبارو وألفا روميو وجيب، لافتتاح أحدث صالة عرض لها بمنطقة العبور، خلال الأسبوع المقبل.

يأتى ذلك بعدما أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيل “FCA”، خلال الربع الثالث من العام الماضى، عن ضم أبو غالى لشبكة الوكلاء المعتمدين لألفا روميو، إلى جانب النيل الهندسية، وكلاء فيات وألفا روميو.

وجاء ضم أبو غالى فى ظل التوجه العالمى للشركة العالمية “FCA”، الذى يهدف إلى عرض طرازات العلامة الإيطالية جنباً إلى جنب جيب.

ومع مساعى FCA لاستعادة مكانة ألفا روميو بالسوق المحلية، وطرح سيارتي ألفا روميو جوليا وستيلفيو، خلال فعاليات معرض أوتوماك فورميولا السنوي، الذى انطلق خلال سبتمبر الماضى.