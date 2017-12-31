أبو غالى تطرح طرازات ألفاروميو خلال الربع الأول

تمكنت من بيع 2400 سوبارو فى 2017كتب ـ أحمد عوض:أكد عمرو حنفى، مدير مبيعات «سوبارو»، بمجموعة أبو غالى موتورز، أن شركته تمكنت من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات خلال 2017 - مسجلة بيع 2400 سيارة، بالرغم من التحديات واﻷزمات التى واجهت سوق السيارات؛ ممثلة فى تراجع المبيعات وزيادة اﻷسعار.و

تمكنت من بيع 2400 سوبارو فى 2017





كتب ـ أحمد عوض:



أكد عمرو حنفى، مدير مبيعات «سوبارو»، بمجموعة أبو غالى موتورز، أن شركته تمكنت من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات خلال 2017 – مسجلة بيع 2400 سيارة، بالرغم من التحديات واﻷزمات التى واجهت سوق السيارات؛ ممثلة فى تراجع المبيعات وزيادة اﻷسعار.

وأشار إلى أن طرح الطرازات الجديدة من «سوبارو» هي: «XV وأمبريزا» بالسوق، لعبت الدور الرئيسى فى تحقيق مستهدفات الشركة من المبيعات، موضحا أن قوائم الانتظار على سيارات “سوبارو” امتدت حتى أبريل 2018، مضيفا أن «أبو غالى – موتورز» تعتزم البدء فى حجوزات الدفعة الرابعة من السيارات.

وأوضح أن أداء سوق السيارات يشهد حالة من التباطؤ فى المبيعات، نتيجة تداول بعض اﻷخبار التى أثيرت مؤخرا حول إمكانية تراجع أسعار السيارات بالسوق تزامنًا مع التخفيضات الجمركية المقررة على السيارات المستوردة من دول الاتفاقيات الدولية، متوقعا عدم هبوط أسعار السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة.



وتابع: إنه من الصعب التكهن بمستهدفات «أبو غالى – موتورز» لمبيعات «سوبارو» خلال 2018، مؤكدا أن رؤية السوق لا تزال غير واضحة لإمكانية وضع خطط مستهدفة، متوقعا أن تتضح رؤية سوق السيارات فى الربع اﻷول من العام المقبل”.



واستبعد إمكانية طرح طرازات جديدة من «سوبارو» خلال 2018، مؤكدًا أن خطط مبيعات الشركة ترتكز على طرازى «XV وأمبريزا» الجديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أنه من المرتقب إزاحة الستار عن طرازات العلامة “ألفا روميو” خلال الربع اﻷول من العام المقبل.



وكانت مجموعة «أبو غالى موتورز»، قد كشفت عن الشكل الجديد من «سوبارو أمبريزا» و«XV» خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا» فى سبتمبر الماضى.



والشكل الجديد من «سوبارو أمبريزا»، يتميز بمواصفات جديدة، مزودة بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيكى خماسى السرعات.



وتأتى «سوبارو xv» فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

