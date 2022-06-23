«أبو غالى» تستعد لإنتاج «جيلى» محليا في الربع الثانى من 2023 

تستعد شركة أبو غالى موتورز، وكلاء سيارات «جيلى» و«سوبارو» و«جيب» و«مرسيدس» وغيرها من العلامات التجارية، لبدء إنتاج «جيلى» فى مصر بحلول الربع الثانى من عام 2023 بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

قال تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن «أبو غالى» استقرت على بدء إنتاج أحد موديلات العلامة الصينية «جيلى» والتابعة لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، كمرحلة أولى ضمن خطتها لتجميع عدد من الطرازات خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع خطة الدولة لدعم صناعة السيارات، وإحلالها محل الموديلات المستوردة بالكامل.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات مكثفة مع قيادات فى الهيئة العربية والتصنيع بهدف الاستقرار على الطراز المزمع تجميعه،

بالإضافة إلى الكميات المقرر إنتاجها سنويًّا، علاوة على المكونات المحلية المشارِكة فى التصنيع، والتى من المخطط لها أن تصل نسبتها إلى نحو 45%.

وتابع: تستهدف «أبوغالى» فور بدء المرحلة الأولى من تجميع «جيلى» التابعة لفئة السيدان، دراسة إمكانية تجميع أحد الموديلات التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض «SUVs» والتى شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تزايد إقبال المستهلكين عليها.

كانت «أبو غالي» قد أعلنت، فى وقت سابق، نيتها طرح «جيلى جيومترى» الكهربائية بالكامل فى السوق المحلية، خلال الربع الأخير من هذا العام، فى ظل الدعم الذى توليه الحكومة للسيارات الصديقة للبيئة، سواء العاملة بالكهرباء أو الغاز الطبيعى ضمن مبادرة الإحلال.

فى سياق متصل، كشف «قطب» عن نية شركته إحلال سيارات «تاكسى لندن» المتوافرة فى السوق المحلية، بأخرى تعمل بالكهرباء، تماشيًا مع توجه الدولة فى هذا الصدد، متوقعًا تقديم الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بحلول شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وقال إن شركة «تاكسى لندن» العالمية طرحت مؤخرًا الموديل الحديث من سياراتها عالميًّا، والذى جاء محافظًا على الشكل المعهود للسيارة منذ أكثر من 70 عامًا، إلا أنها هذه المرة زُودت بمحرك كهربائى بالكامل، خاصة مع جهود القارة الأوروبية للحد من الانبعاثات والمحافظة على جودة الهواء.

إحلال «تاكسى لندن» إلى «الكهربائية» أكتوبر المقبل

كان البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية قد أعلن، فى وقت سابق، تقديم قرض لشركة «أبو غالى» بقيمة 9 ملايين يورو (أى ما يقرب من 175 مليون جنيه) لإحلال سيارات تاكسى لندن إلى كهربائية بالكامل.

وأكد «قطب» وجود مفاوضات أولية مع «الأوروبى لإعادة الأعمار» حول تمويل المشروع، مشيرًا إلى قيام شركته بتمويل باقى تكلفته ذاتيًّا، خاصة أن التكلفة الإجمالية له تقدر بنحو 326 مليون جنيه.

وأوضح أن «أبو غالى» تُجري مباحثات حاليًّا مع العديد من شركات شحن السيارات الكهربائية مثل «إنفينيتى» و«شاحن» لبحث سبل التعاون معها؛ بهدف توفير البنية الأساسية مثل محطات الشحن السريعة، اللازمة لاستخدام تلك الفئة من المركبات.