قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة إيه يو إف (AUF)، المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف”، إن شركته تدرس حاليا عددا من بدائل النمو بما في ذلك طرح عام محتمل في البورصة المصرية.

وأكد في بيان اليوم أنه تجري حاليا دراسة جميع البدائل في آن واحد ولكن لم يصل أي منها إلى مرحلة متقدمة.



وأوضح أن شركته تقوم بدراسة كافة البدائل الاستراتيجية باستمرار لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا الأوفياء، وضمان وصول علامتنا التجارية القوية إلى أوسع قاعدة ممكنة من المستهلكين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، وكذلك تعظيم القيمة لمساهمينا.

وأضاف : تعتزم الشركة الحفاظ على سياستها المتمثلة في عدم التعليق على أيه شائعات أو تكهنات، وستكشف عن أي إجراء مؤسسي جوهري ذي صلة عند الضرورة.