«أبو عوف» تفتتح 5 أفرع بالإمارات ضمن خطتها للتوسع الخارجى فى 2022

كشف أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة «سامو للصناعات الغذائية» المالكة للعلامة التجارية «أبو عوف»، إن الشركة تُخطط لافتتاح 5 أفرع تابعة لها بدولة الإمارات خلال 2022، وذلك فى إطار خطتها الطموحة للتوسع الخارجى بدول الخليج.



وقال إنها بدأت أولى خطواتها للتوسع الخارجى لدول الخليج بتأسيس شركة تابعة بدولة الإمارات منذ قرابة شهر، لافتًا إلى التخطيط لافتتاح أول فرع لها بالإمارات خلال مارس المقبل.



وأضاف عوف خلال الحوار الذى أجرتهُ معهُ «المال» فى برنامج (CEO Level) الذى يبث على شاشة «المال تى فى (ALMAL TV) على منصة يوتيوب ويقدمهُ رئيس تحرير الجريدة حازم شريف، أن الشركة ستدرس خلال النصف الثانى من العام المقبل أيا من الدول العربية الأخرى التى سيتم التوسع بها، وفى الغالب ستكون السعودية.



وعلى جانب آخر، أوضح أن الشركة تُخطط لإنشاء وحدة تصنيع بدول الخليج بغرض خدمة الفروع التابعة هناك، لافتًا إلى أنهُ في الأغلب أيضا يتم تأسيسها بدولة الإمارات أيضًا خلال النصف الأول من عام 2023.



أحمد عوف: مفاوضات للاستحواذ على كيان محلى يعمل فى تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية

وعلى جانب التوسعات على الصعيد المحلى، قال عوف إن الشركة تُجرى حاليًا مفاوضات مبدئية للاستحواذ على شركة تعمل بمجال التصنيع الغذائى للوجبات الخفيفة خلال الربع الثانى من العام المقبل، موضحًا أن تلك التوسعات سيتم تمويلها من حصيلة الطرح المنتظر فى البورصة المصرية.



وأضاف أن «أبوعوف» كانت قد أتمت خلال العام الماضى 2020 صفقة استحواذ على شركة »المتحدة لصناعة البن«، فيما كشف أنها تعتزم الوصول بعدد فروعها لحوالى 200 فرع بنهاية العام الجارى، مضيفًا أن منافذ البيع التابعة تدر حوالى %65 من إيرادات الشركة.



وتأسست «أبو عوف» فى أواخر عام 2010، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %75 للأشقاء الثلاثة أحمد ومحمد وأيمن عوف، وبنسبة %25 لصالح شركة «TCV» للاستثمارات المالية.

