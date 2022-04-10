«أبو عوف» تستهدف زيادة حجم توسعاتها الخارجية 30% بنهاية العام

كشف أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة إيه يو إف (AUF)، المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف” أن الشركة تستهدف زيادة حجم توسعاتها الخارجية خلال العام الجاري، من خلال فتح أسواق جديدة والمشاركة في معارض عالمية للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الشركة وضعت خطة طموح تعزز من تواجدها في الأسواق العالمية.

وقال عوف، على هامش مشاركته في معرض فروت لوجيستيكا المعني بالخضراوات والفواكه والتمور، والذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين على مدار ثلاثة أيام بدأت في 5 وانتهت 7 أبريل الجاري، إن خطة الشركة التوسعية ترتكز على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية مع نهاية العام بنسبة تصل إلى 30% عن العام الماضي وهو ما بدأت الشركة في تنفيذه بالفعل خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وأوضح، أن مشاركة ” أبو عوف ” في معرض فروت لوجيستيكا استهدفت عرض عدد من الأصناف المختلفة التي تتميز بها الشركة، والتي أثبتت نجاحها في السوق المصرية، لافتًا إلى أن تلك المرة تعد الأولى التي تشارك فيها “أبو عوف” بمعروض فروت لوجيستيكا، ولكنها ليست الأولى لها في المعارض المقامة بألمانيا.

وشدد عوف، على أن الشركة تحرص على المشاركة في معرض “فروت لوجيستيكا” الدولي نظرا لما يوفره من فرص كبيرة ومتعددة في مجال تبادل الخبرات مع الشركات المنافسة وفتح أسواق تصديرية جديدة يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عوف، أن الإستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية، كان لها أكبر الأثر في منح المنتجات المصرية الفرصة في منافسة مثيلاتها من العلامات التجارية العالمية، لاسيما وأن الصناعات الغذائية في مصر تشهد حالة من التطور الكبير سواء من حيث نظم ووسائل التشغيل الحديثة المستخدمة في جميع مراحل التصنيع، أو من حيث تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة العالمية وهو ما يجعلنا قادرين على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة تحت شعار “صنع في مصر”.