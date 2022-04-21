قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة إيه يو إف (AUF)، المالكة للعلامة التجارية أبو عوف، أن المجموعة المالية هيرميس تتولي حاليا اجراءات تجهيز واعداد عملية طرح ابو عوف في البورصة، لافتا الي الإنتهاء من نحو 80% من الإجراءات.

وكشف في تصريحات صحفية اليوم أنه تم تأجيل نية طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية الي الربع الثالث او الرابع من العام الجاري.

واستطرد كلامه قائلا إنه كان من المستهدف اتمام الطرح خلال الربع الثاني من العام الحالي،الا أنه تم تأجيل التوقيت نتيجة الأوضاع الراهنة .

وأشار إلى تأثر الكثير من الأسواق الناشئة حاليا خاصة في ظل قيام أمريكا برفع اسعار الفائدة بما جعل كثير من الشركات بسحب السيولة من تلك الاسواق.

وقال إن شركته حققت نتائج جيدة خلال 2021 ؛ لافتا إلى أنها سجلت مبيعات تجاوزت حاجز مليار جنيه.