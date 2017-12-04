أبو عش: 1.2 مليار جنيه محفظة القروض القائمة لشركة تنمية

دعاء حسنى وأحمد الدسوقى قال عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن محفظة قروض شركته القائمة فى الوقت الراهن تقدر بـ١.٢ مليار جنيه. وأشار خلال الجلسة الأخيرة باليوم الثانى لمؤتمر الرؤوساء التنفيذيين، الذى تنظمه المال جى تى إم، إلى أن تنمية ضخت قروض تصل إلى ٦ مل



دعاء حسنى وأحمد الدسوقى

قال عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن محفظة قروض شركته القائمة فى الوقت الراهن تقدر بـ١.٢ مليار جنيه.

وأشار خلال الجلسة الأخيرة باليوم الثانى لمؤتمر الرؤوساء التنفيذيين، الذى تنظمه المال جى تى إم، إلى أن تنمية ضخت قروض تصل إلى ٦ مليارات جنيه منذ بداية عملها فى السوق فى عام ٢٠٠٩ استفاد منها أكثر من ١٦٥ ألف عميل.

ولفت إلى أنه من حق أى مواطن وفقا لمعظم دساتير العالم الحصول على تمويل، مشيرا إلى أن الفائدة السنوية على القروض متناهية الصغر فى السوق غير الرسمية تصل إلى ١٥٠%.

وقال إن الشركة تم تقييمها تمهيداً لبيعها فى ٢٠١٦، قبل تعويم الجنيه، بنحو ٦٠ مليون دولار، إلا أن قيمتها الحالية تتراوح بين ١.٣ و١.٤ مليار جنيه.