أبو عش: التمويل متناهي الصغر امتص آثار رفع الفائدة

أسماء السيد ومصطفى طلعتأكد عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي لشركة "تنمية" للتمويل متناهي الصغر، أن القطاع تمكن من امتصاص صدمة ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الإقبال الواسع على الخدمات التمويلية لشريحة كبيرة من المواطنين.وأشار أبو عش، خلال فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت"، الذي تنظمة جر

أسماء السيد ومصطفى طلعت

أكد عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي لشركة “تنمية” للتمويل متناهي الصغر، أن القطاع تمكن من امتصاص صدمة ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الإقبال الواسع على الخدمات التمويلية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار أبو عش، خلال فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت”، الذي تنظمة جريدة “المال”، اليوم الأحد، إلى أن التمويل متناهي الصغر حق أصيل للمواطن، موضحاً أن قانون التمويل متناهى الصغر نظم السوق بشكل كبير.

أدار الجلسة كريم هلال رئيس شركة أبو ظبي القابضة للاستثمارات المالية، والعضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة.