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أبو ظبي يسجل أعلى سعر للدولار عند 17.63 جنيه

هبة حامد:رفع بنك أبو ظبي الإسلامي، سعر الدولار، اليوم الإثنين، إلى 17.63 جنيه، ليسجل أعلى سعر شراء ، بزيادة قرش عن نهاية تعاملات أمس.وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا ليسجل 17.61   للشراء،  و 17.71 للبيع، و في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدولار 17.60 للشراء، و 17.71
12:08 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17 12:08 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17

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هبة حامد:

رفع بنك أبو ظبي الإسلامي، سعر الدولار، اليوم الإثنين، إلى 17.63 جنيه، ليسجل أعلى سعر شراء ، بزيادة قرش عن نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا ليسجل 17.61   للشراء،  و 17.71 للبيع، و في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية  عند 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع،  و في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .

و رفع البنك المركزي المصري الدولار قرشا ليسجل  17.59 للشراء، 17.70 للبيع .

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