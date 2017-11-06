أبو ظبي يسجل أعلى سعر للدولار عند 17.63 جنيه

رفع بنك أبو ظبي الإسلامي، سعر الدولار، اليوم الإثنين، إلى 17.63 جنيه، ليسجل أعلى سعر شراء ، بزيادة قرش عن نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع، و في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع، و في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .

و رفع البنك المركزي المصري الدولار قرشا ليسجل 17.59 للشراء، 17.70 للبيع .