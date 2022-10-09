أبو ظبي تشهد إطلاق شركة إيكويفو لخدمة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط

شهدت أبو ظبي إطلاق شركة “إيكويفو”، أول منصة إماراتية متخصصة في برامج الادخار للموظفين في دولة الإمارات، والتي تهدف الى توفير حزمة مبتكرة من برامج الادخار العالمية لمؤسسات الأعمال من القطاعين العام والخاص والقوى الوظيفية في منطقة الشرق الأوسط.

محفظة «إيكويفو» الإستثمارية

وتمكّن “إيكويفو”، أرباب الأعمال، من استثمار نسبة من دخولهم الشهرية في محفظة استثمارية عالية التصنيف لتكون بمثابة محفظة ادخار أو معاش تقاعدي. ويمكن لأصحاب العمل تقديم هذه الميزة كبديل لتعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في قانون العمل أو كميزة تحفيزية اختيارية لموظفيهم.

وسيتمكّن الموظفون انتقاء خيارات الاستثمار المتوفرة عبر المنصة العالمية والتي تشمل الاستثمارات التقليدية أو الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الاستثمارات المتوافقة مع الاستدامة البيئية و تلك الخاصة بتطوير المجتمعات والاستثمارات الخاضعة لبنود الحوكمة العالمية وذلك بناءً على تفضيلاتهم الاستثمارية.

«إيكويفو» تسعى لجذب أفضل المواهب وإتاحة حزم الاستثمار عبر أكبر صناديق الأصول عالميًا

وفي المقابل، تتيح “إيكويفو” للشركات والمؤسسات جذب أفضل المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا تحفيزية للموظفين تضمن لهم مستقبل مالي آمن. كما توفّر منصة الشركة تجربة متعاملين عالية الدقة والأداء تتبع الجيل التالي من حلول التحول الرقمي.

وتتبع شركة “إيكويفو” أفضل الممارسات العالمية في توفير برامج الادخار المالي وهي مسجلة في سوق أبوظبي المالي العالمي. وتوفر الشركة حزم الاستثمار للمتعاملين عبر أكبر صناديق الأصول في العالم، حيث تتم حماية الأموال من خلال واحد من اهم الصناديق الائتمانية بالعالم.

إلى جانب ذلك، تحظى “إيكويفو” بدعم من كبار المستثمرين في المنطقة وعلى رأسهم الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رجل أعمال إماراتي وكاتب وعضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيس التنفيذي لشركة إيكويفو: نسعى لتوفير سبل للموظفين لتنمية ادخاراتهم

من جانبه، قال حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة “إيكويفو”: “يسرنا إطلاق شركة “إيكويفو” في أبوظبي لخدمة كافة أنحاء الشرق الأوسط. وتوفر شركتنا من خلال منصة ريادية عمليات الادخار لضمان مستقبل مالي أفضل للقوى الوظيفية.

وأضاف عبد الرحمن، “إننا نسعى جاهدين لتزويد الموظفين بسبل تنمية ادخاراتهم وإدارتها على المدى الطويل. وتخضع شركتنا لمعايير عالمية وهي تتبع تقنية عالمية المستوى لتوفير تجربة مستخدم سهلة وآمنة”.

وتابع ، “تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الى نادي الدول المتقدمة في توفير أنظمة ادخار عالمية للموظفين من خلال خطط طموحة. وتتماشى حلول الادخار التي توفرها شركتنا مع أهداف حكومة دولة الامارات في أن تكون مركزاً عالمياً لجذب والمواهب والاحتفاظ بها”.

وقال: “تنجح عملية الادخار في استثمار المال بشكل آمن ومستدام على المدى الطويل. وهذا هو المبدأ الذي نتبعه في شركة “إيكويفو”.

وعالميا، فإن الموظفين المرهقين مالياً هم أكثر عرضة بخمسة أضعاف إلى التشتت الذهني أثناء العمل ويقضي حوالي 46% منهم ثلاث ساعات أو أكثر خلال أسبوع العمل في التفكير أو التعامل مع القضايا المالية الشائكة لديهم”.

يشار إلى أن حلول الادخار تنتشر في أماكن العمل في استراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتكون عادة جزءا من برنامج المعاشات التقاعدية الخاصة.

وتشهد هذه الحلول في الوقت الراهن معدلات طلب متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت تم طرحها مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي وللموظفين الوافدين العاملين في دوائر حكومة دبي.