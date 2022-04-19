«أبو ظبي القابضة» تفصح عن خطتها للبنك التجاري الدولي بعد استحواذها على 18.5%

أفصحت شركة أبو ظبي القابضة” ADQ”،عن خطتها الاستثمارية للبنك التجاري الدولي – مصر،بعد استحواذها على 18.5% من أسهمه، فى إطار صفقة شراء حصص مختلفة بخمس شركات مدرجة فى البورصة 12 أبريل الحالي. وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة البنك التجاري الدولي أو تضرّ مصالح المودِعين.

وتتضمن الخطة تعزيز خطط البنك الحالية للتوسع فى السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، كما تشمل دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشادت أبو ظبي القابضة بتاريخ البنك التجاري الدولى وموقعه الريادي فى الأسواق الناشئة وسُمعته الدولية المرموقة فى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت الشركة الإماراتية إن استحواذها على هذه الحصة فى “التجاري الدولي” يتمشى مع طموحات طويلة المدى لأطرافها المرتبطة بما يعزز حضورها الإقليمى ويزيد إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

التجاري الدولي : أبو ظبي القابضة اشترت 18.5% بقيمة 987.4 مليون دولار

وأعلن البنك التجاري الدولي، فى 12 أبريل الحالي، شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 987.4 مليون دولار.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة آنذاك تنفيذ الصفقة على نحو 340 مليون سهم تعادل 18.5% من عدة أطراف مساهِمة فى البنك التجاري أبرزهم البنك الأهلى المصرى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.67 دولار، وجرى تنفيذها في شكل شراء شهادات إيداع دولية (28.5 مليون شهادة تعادل 340 مليون سهم) عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج)، فى 22 مارس الماضى، عن دخول شركة أبو ظبي القابضة فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة بالبورصة؛ أبرزها فوري، البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، موبكو لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

CIB أكبر كيان مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر

البنك التجاري الدولي

ويعتبر التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة في مصر، وأكبر كيان مدرج بالبورصة المصرية من حيث حجم الأسهم حرة التداول.

ويصنف خبراء التحليل المالى سهم البنك باعتباره أكبر سهم قيادي في البورصة؛ لاستحواذه وحده على 40% من الأسهم المدرَجة على المؤشر الرئيسى “EGX30”.

ويسيطر المتعاملون الأجانب على نسبة كبيرة من أسهم البنك التجارى الدولى المتداولة فى البورصة المصرية، ولدى البنك شهادات إيداع دولية مدرجة ببورصة لندن.

ويبلغ رأسمال البنك حاليًّا 19.8 مليار جنيه موزعًا على 1.9 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيه للسهم، وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق استثمار عاملة فى مجال التأمين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة فى البورصة 93.45%.

ورفع البنك الأهلى المصرى حصته فى التجارى الدولى بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الماضية لتصل إلى 8.41% (تعادل 166.6 مليون سهم) وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 11 أبريل الحالي.

كما تستحوذ عدة صناديق استثمار أجنبية على حصص صغيرة مفتتة فى البنك، أبرزها صناديق”إنفسيكو ليمتد ” التى تستحوذ على 4.98% من أسهم البنك، وفقًا لإفصاح مرسل بتاريخ 5 ديسمبر الماضى.

صرف أرباح نقدية على مساهمى البنك بقيمة 1.35 جنيه للسهم خلال شهر أبريل

حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك

ووافق مجلس إدارة البنك وعموميته، فى وقت لاحق، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.35 جنيه للسهم، بدأ صرفها اعتبارًا من 7 أبريل الحالي، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 28 مارس.

ويشغل حسين أباظة منصب الرئيسي التنفيذى والعضو المنتدب للبنك منذ 24 يونيو الماضى، بينما يشغل شريف سامى الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية منصب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) منذ أكتوبر 2020 خلفًا لهشام عز العرب.

وأظهر أحدث نتائج أعمال مجمعة للبنك، ارتفاع صافى أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى أرباح قدرها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم البنك المالية المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه، خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

ولم تُظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرًا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.