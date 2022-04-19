أفصحت شركة أبو ظبي القابضة” ADQ”، عن خطتها الاستثمارية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد استحواذها على 32% من أسهمها، فى إطار صفقة شراء حصص مختلفة بخمس شركات مدرجة فى البورصة 12 أبريل.

وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات أو تضرّ عملائها.

وتتضمن الخطة تعزيز خطط الإسكندرية لتداول الحاويات فى مجالات عملها الحالية، كما تشمل دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشادت أبو ظبي القابضة بتاريخ الشركة المصرية وموقعه الريادي فى مجال تداول الحاويات على المستويين المحلى والإقليمى، مشيرة إلى أن استحواذها على تلك الحصة يتماشى مع طموحات طويلة المدى لأطرافها المرتبطة بما يعزز حضورها الإقليمى ويزيد إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

الإسكندرية لتداول الحاويات : أبو ظبي القابضة اشترت 32% بقيمة 186 مليون دولار

وأعلن الإسكندرية لتداول الحاويات، فى 12 أبريل الحالي، شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 186 مليون دولار.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة آنذاك تنفيذ الصفقة على نحو 467.7 مليون سهم تعادل 18.5% من حصة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البالغة 39.6%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من إجمالى الأسهم.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج)، فى 22 مارس، عن دخول شركة أبو ظبي القابضة فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل هذه المفاوضات حصصًا فى شركات: فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، إضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات.

ونفَت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فى وقت سابق (27 فبراير الماضى)، بعض الأخبار المنشورة حول استحواذ شركة موانئ دبى على 90% من أسهمها.

الإسكندرية لتداول الحاويات : القابضة للنقل البحرى والبرى تستحوذ على 55.3%

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعًا على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6يناير الماضى.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه، خلال النصف المنتهي ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة (6 فبراير الحالي)، إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجاري إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور، بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما عزَت الشركة نمو الأرباح إلى عدم سدادها أية مبالغ لشركة المستودعات المصرية مقابل الخدمات التخزينية، خلال النصف الأول المنتهي ديسمبر؛ بسبب حصول الشركة على رخصة تخزين.

وكشفت النتائج تداول 367.8 ألف حاوية مكافئة، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 436 ألف حاوية، خلال الفترة من العام قبل الماضي 2020.