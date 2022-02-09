«أبو ظبي التجاري» يحقق 710 ملايين جنيه أرباحا خلال 2021

حقق بنك أبو ظبي التجاري – مصر، صافي أرباح بلغت 710 ملايين جنيه في نهاية 2021 بنسبة نمو بلغت 45% بالمقارنة بالعام السابق، وزيادة في صافي أصول البنك لتصل إلى 48.4 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 41%.

ونما رصيد القروض والتسهيلات بنسبة 28% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41% وزادت قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال العام.

وسجل إجمالي ودائع العملاء زيادة بنسبة 41.3% ليصل إلى 41.1 مليار في نهاية 2021 بالمقارنة بنهاية 2020، كما ارتفع كل من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 22.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 28.2%.

واستطاع البنك الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة لتصل إلى 3.9% مقارنة بـ5.2% ووصلت نسبة التغطية 63%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 55%.

وقال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك أبو ظبي التجاري مصر، إن البنك استطاع خلال عام 2021 تحقيق نسبة نمو في كافة مؤشرات الأداء المالي التي تعكس نجاح استرايجتية البنك والأداء التشغيلي وكافة الجهود المبذولة.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.1%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% بما يفوق الحد الرقابي المقرر، تزامنًا مع انتهاء البنك رسمياُ من كافة إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه ليأتي بذلك في مقدمة البنوك المتوافقة مع زيادة رأس المال المقررة.

وحرصاُ على تحقيق الكفاءة في التشغيل استطاع البنك خفض معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 3%، بالرغم من استمرار البنك في خطط النمو والتطوير في البنية التكنولوجية والموارد البشرية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يضمن راحة ورضا العملاء.

وسجلت إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 41% ليصل إلى 48.4 مليار جنيه بنهاية 2021 بالمقارنة بنفس الفترة.

واستطاع أبوظبي التجاري اجتذاب عملاء جدد ونجح في زيادة قاعدة العملاء بنسبة 15% خلال عام 2021 على مستوى جميع قطاعات الأعمال التي شهدت نمواً هائلاً ومتوازنا في آن واحد.

وحقق بنك أبوظبي التجاري زيادة كبيرة في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعة بزيادة النشاط التمويلى حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة بنسبة 30% فى نهاية ديسمبر 2021 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر2020.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 7.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 .

وسجل البنك زيادة هائلة في عدد المستخدمين بنهاية 2021 بلغت 305% وتمثل حوالي 51% من المعاملات رقمياً بالمقارنة بنهاية 2020.

وقام البنك بافتتاح فرع كونكورد بلازا وبهذا يصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 46 فرعاً في 22 محافظة حول الجمهورية.