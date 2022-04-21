«أبو ظبي الإسلامي» يوجه صغار مساهمى الوطنية للبلور إلى عرض الجارحي مع تحمله فارق السعر

وجه مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر صغار المساهمين في شركة الوطنية للزجاج والبلور (التابعة) إلى عرض مجموعة الجارحى للحديد والصلب مع ضمانه تحمل فارق السعر عن العرض المنافس في السوق الحرة.

وتعهد أبو ظبي الإسلامي بضمان فارق السعر بنحو 15 قرشا للسهم لأي مساهم من صغار المساهمين يبيع أسهمه إلى شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي للصلب.

ويبلغ سعر العرض المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية 2.25 جنيه للسهم، وينافسها شركة قنديل للزجاج بسعر 2.40 جنيه للسهم بفارق 15 قرش للسهم وفقا لآخر عروض منشورة على شاشة التداول بالبورصة.

أبو ظبي الإسلامي : التعهد سارى أمام صغار المساهمين لمدة ثلاثة أشهر

ويسرى تعهد مصرف أبو ظبي الإسلامي لصغار المساهمين خلال الثلاثة أشهر التالية لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول اليوم الخميس.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية قد تقدمت بعرض رسمى مطلع مارس الماضي بسعر 1.35 جنيها للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتقدمت قنديل للزجاج في وقت لاحق بطلب زيادة سعر العرض المنشور على شاشة التداول في البورصة منذ 30 مارس الماضى من 2 إلى 2.40 جنيه للسهم .

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع سعر العرضين ومد فترة سريانهما أمام حملة الأسهم لمدة عشرة أيام إضافية انتهت في يوم واحد ( 20 أبريل ).

وقالت الهيئة في كتاب مرسل إلى البورصة المصرية (28 مارس الماضي) إن موافقتها على مد فترة العرضين لا تمنع منافسين آخرين من تقديم عروض أخرى أثناء منافستهما .

وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما استغلته الجارحي فى اللحظات الأخيرة.

الجارحي : فحص الوطنية للزجاج والبلور استمر طوال العام الماضى

محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى للحديد والصلب

وقال محمد الجارحي فى وقت سابق إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.

وتعهد الجارحي بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه فى وقت سابق.

كما أكد الجارحى (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.

كما أشار إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.

كانت مجموعة الجارحي قد كلفت منى شلبي عضو مجلس الإدارة بإدارة عملية التفاوض مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المالك لغالبية أسهم الوطنية للزجاج والبلور.

وتعد صفقة الاستحواذ على شركة الزجاج والبلور الثانية لمجموعة الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم بعرض شراء 30 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بسعر 11 جنيهًا للسهم عبر شركة الوحدة للتنمية الصناعية.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي الذى أعلن منذ ثلاث سنوات رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

مصر أبو ظبي باع شركتين تابعتين العام الماضى بقيمة 168 مليون جنيه

وباع المصرف خلال عام 2021 شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما :أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

ونفذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة فى 17 أغسطس الماضى عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية27.7 مليون جنيه وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40 %.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات، أبو ظبي القابضة ، أبو ظبي كابيتال، إديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%،كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.