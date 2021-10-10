أبو ظبي الإسلامي يفصح عن تنفيذ صفقة أسهم بقيمة 11.6 مليون جنيه

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على الأسهم بجلسة الأحد بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول تنفيذ الصفقة على 664.4 ألف سهم ولم يصدر المصرف تفاصيل أكثر عن الصفقة حتى ختام الجلسة.

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وباع المصرف خلال الشهور الماضية شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما : الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.

أبو ظبي الإسلامي باع شركة الإسكندرية للاستثمارات فى أغسطس الماضى

ونفذت شركة تايكون القابضة فى 17 أغسطس الماضى عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية27.7 مليون جنيه وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وانتهت فترة سريان العرض (15 أغسطس) باستجابة 4.44 مليون سهم للعرض بنسبة 84.9% من إجمالى أسهم الإسكندرية للاستثمارات البالغة 5.22 مليون سهم ،وفقا لحسابات” المال”

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف الإماراتى) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه سبعة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

أبو ظبي باع أسيوط للتجارة بقيمة 140 مليون جنيه فى مارس

ونفذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس الماضى عملية شراء موازية لشركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

وتلقّى مصرف أبو ظبى الإسلامى، فى (28 ديسمبر الماضى)، عرضًا من مستثمرين أفراد لشراء شركة أخرى تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 140 مليون جنيه.

وقال المصرف، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن هذا العرض قُدم من مجموعة مسثتمرين يمثلهم عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر، ويستهدف شراء كل أسهم أسيوط الوطنية.

ويستحوذ المصرف على 66.6% من أسهم أسيوط الإسلامية، منها 40% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة، بينما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية على 23.36% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال أسيوط الوطنية الحالى 66.8 مليون جنيه، موزعًا على 6.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

المصرف الإماراتى أبدى رغبته منذ عامين فى التخارج من سبع شركات

الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ

وأفصح المصرف الإسلامى خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

ويمتلك المصرف استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة بنحو 86 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية فى 2018.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40 %.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات، أبو ظبي القابضة ، أبو ظبي كابيتال، إديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%.

كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمصرف المصرى تراجع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 844 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 967 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للبنك تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 19.4% ليسجل 530.5 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 658.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت نتائج أعمال أسبق، ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.