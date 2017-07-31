أبو ظبي الإسلامي يعاود خفض الدولار

هبة محمد:خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار 3 قروش ليسجل 17.97 جنيه بعد أن رفعه منتصف تعاملات اليوم عند مستوى 18 جنيها، كما تراجع سعر الشراء إلى 17.87 جنيه، مقابل 17.90 جنيه.واستقر سعر الدولار فى عدد من البنوك الكبرى ليصل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع

هبة محمد:

خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار 3 قروش ليسجل 17.97 جنيه بعد أن رفعه منتصف تعاملات اليوم عند مستوى 18 جنيها، كما تراجع سعر الشراء إلى 17.87 جنيه، مقابل 17.90 جنيه.

واستقر سعر الدولار فى عدد من البنوك الكبرى ليصل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.

كما عرض بنك مصر شراء الدولار عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع، ويتيح بنك القاهرة الدولار عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

ووصل الدولار لدى التجاري الدولي الدولار إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وسجل الدولار ببنكي قطر الوطني الأهلي 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، كما وصل سعره لدى بنك الإسكندرية إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

فيما رفع بنك المصرف سعر الدولار بنسبة طفيفة بلغت قرشا واحدا إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، وأيضاً رفع بنك HSBC سعر الدولار قرشاً إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

ورفعت عدد من البنوك سعر الدولار لمستوى 18 جنيها بداية من 13 يوليو الجاري، لكنها خفضته بعد ذلك بأيام ليعاود الدولار الاستقرار تحت مستوى 18 جنيها خلال تلك الفترة، كما بدأ متوسط شراء الدولار بالبنوك الانخفاض أسفل 18 جنيها يوم 3 يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيه، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.

