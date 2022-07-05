أبو ظبي الإسلامي يرفع رأسمال شركة التمويل الاستهلاكي إلى 100 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر بجلسته التي عقدت 4 يوليو الجاري على زيادة رأسمال شركة تمويل استهلاكي تابعة من 30 إلى 100 مليون جنيه.

وقال المصرف فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على الدخول في زيادة رأسمال شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي بنفس نسبة مساهمته في رأسمالها.

ويستحوذ المصرف على 98% من أسهم الشركة، بينما تستحوذ شركة أبو ظبي كابيتال على 1% من الأسهم، ومثلها لشركة أبو ظبي للتمويل.

وتبلغ مساهمة المصرف في رأسمال أبو ظبي للتمويل الاستهلاكي حاليا 28 مليون جنيه من المقرر ارتفاعها إلى 98 مليون جنيه في تنفيذ الزيادة في رأسمالها المصدر.

ويستعد المصرف الإماراتي خلال الأسابيع القادمة لإتمام عملية مضاعفة رأسماله المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر اكتتاب يجرى تنفيذه فى البورصة المصرية خلال الشهر المقبل.

أبو ظبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال لمدة شهر حتى 21 يوليو الجارى

«أبوظبي الإسلامي» يزيد رأس مال شركة التمويل الاستهلاكي لـ 30 مليون جنيه

وكشفت دراسة قيمة عادلة للسهم أعدتها شركة سوليد كابيتال تقييم سهم المصرف بين 38.29 جنيه قبل الزيادة و22.44 جنيه بعد الزيادة، وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة بتاريخ 13 يونيو.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر بدأت منذ 21 يونيو الماضى، وتنتهى 21 يوليو الجارى، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

بيع الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 33.7 مليون جنيه فى إطار خطة تخارج

ووافق مصرف أبو ظبي فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور لمجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد المصرف لصغار المساهمين، خلال الثلاثة الأشهر التالية، لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو المقبل)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضي.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي قد تقدمت بعرض رسمي، مطلع مارس الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل، بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وباع المصرف، خلال عام 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بقيمة إجمالية قدرها 168 مليون جنيه تقريبا.

ونفّذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74%، بينما تبلغ مساهمته في شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%، كما يسهم البنك في شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخمسين بالمائة.