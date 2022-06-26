أبو ظبي الإسلامي يرد : سنتخذ إجراءات قانونية ضد الزج باسمنا فى الأخبار الكاذبة

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصراليوم الأحد ،اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة ضد الزج باسمه فى الأخبار الكاذبة المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعى مؤخرا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من المصرف إلى إدارة البورصة المصرية للرد على بعض المنشورات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى حول وجود معاملات مصرفية تربطه بمجموعة بيت الخبرة.

وأكد أبو ظبي الإسلامي نفيه لهذا المنشور جملة وتفصيلا، كما ناشد كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر عن البنك دون الرجوع إلى المصادر الرسمية به،لما فى ذلك من تأثير على سمعة المصرف وعملائه .

ويستعد المصرف الإماراتى خلال الأسابيع القادمة لاتمام عملية مضاعفة رأسماله المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر اكتتاب يجرى تنفيذه فى البورصة المصرية خلال الشهر المقبل.

أبو ظبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال لمدة شهر حتى 21 يوليو القادم

«أبوظبي الإسلامي» يزيد رأس مال شركة التمويل الاستهلاكي لـ 30 مليون جنيه

وكشفت دراسة قيمة عادلة للسهم أعدتها شركة سوليد كابيتال تقييم سهم المصرف بين 38.29 جنيه قبل الزيادة و22.44 جنيه بعد الزيادة، وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة بتاريخ 13 يونيو.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر يبدأ من 21 يونيو الحالي، وتنتهى 21 يوليو المقبل، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

بيع الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 33.7 مليون جنيه فى إطار خطة تخارج

ووافق مصرف أبو ظبي فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور لمجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد المصرف لصغار المساهمين، خلال الثلاثة الأشهر التالية، لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو المقبل)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضى.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي قد تقدمت بعرض رسمي، مطلع مارس الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل، بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وباع المصرف، خلال عام 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بقيمة إجمالية قدرها 168 مليون جنيه تقريبا.

ونفّذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74%، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%، كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.