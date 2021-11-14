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«أبو ظبي الإسلامي» يربح مليار جنيه خلال 9 أشهر

تسجيل البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 1.564
إسلام عزام 3:24 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 3:24 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحًا بقيمة مليار جنيه خلال 9 شهور، حيث حقق البنك صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.001 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 815.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بارتفاع بنسبة 23%.

وأظهرت القوائم المالية تسجيل البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 1.564 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020،بارتفاع بنسبة  31%.

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كما بلغ صافي الدخل من العائد 2.577 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بارتفاع بنسبة 9%.

وزادت إجمالي ودائع العملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي لتسجل 73.033 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 62.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 16%.

وأوضحت نتائج أعمال البنك أن صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء سجلت 43.964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40.353 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 9%.

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بقلم إسلام عزام

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