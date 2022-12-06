أبو ظبي الإسلامي يتقدم للبورصة بملف اكتتاب زيادة رأسمال الثانية إلى 5 مليارات جنيه

تقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر إلى إدارة البورصة المصرية بملف قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال الثانية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه. وطلب مصرف أبو ظبي الإسلامي من لجنة القيد الموافقة على قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وجارٍ دراسة الملف من اللجنة؛ تمهيدًا لإعلان مواعيد التنفيذ والإدراج على قاعدة البيانات.

وحصل المصرف الإماراتي على موافقة الرقابة المالية، في 21 نوفمبر الماضى، للشروع في إجراءات نشر دعوى اكتتاب زيادة رأسمال الثانية في 2022 من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وتبلغ قيمة زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، إضافة إلى مصاريف إصدار 5 قرش للسهم، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

أبو ظبي الإسلامي رفع رأسماله في يوليو الماضى بقيمة 2 مليار جنيه

«أبوظبي الإسلامي» يزيد رأسمال شركة التمويل الاستهلاكي لـ30 مليون جنيه

ورفع المصرف الإماراتى رأسماله المصدر بقيمة 2 مليار جنيه في يوليو- أغسطس الماضى، من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر مرحلتين من اكتتاب قدامى المساهمين.

وبلغت قيمة الزيادة 2 مليار جنيه وُزعت على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

أظهرت نتيجة اكتتاب المرحلة الأولى، المنتهية 25 يوليو الماضى، تغطيته بنسبة 95.9%، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبًا دون تغطية.

بينما أظهرت نتيجة المرحلة الثانية، المنتهية في 7 أغسطس الماضى، نجاح التغطية بنسبة 344.3% بعدد 28 مليون سهم تقريبًا، ما يعادل ثلاث مرات ونصف الأسهم المطلوب تغطيتها، والبالغ عددها 8.1 مليون سهم.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

أبو ظبي يبيع ثلاث شركات تابعة بقيمة 200 مليون جنيه

ووافق مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور إلى مجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد مصرف أبو ظبي الإسلامي لصغار المساهمين، خلال ثلاثة الأشهر التالية، بتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضى.

كانت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي قد تقدمت بعرض رسمي، مطلع مارس الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل، بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتعدّ شركة الوطنية للزجاج والبلور إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وباع المصرف، خلال عام 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

ونفّذ عدد من المستثمرين الأفراد، فى 30 مارس 2021، عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمة المصرف فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74%، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%، كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخمسين بالمائة.