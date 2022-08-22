"أبو ظبي الإسلامي – مصر" و "سمبليفاي" يتعاونان لدعم وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية

أعلن مصرف ” أبو ظبي الإسلامي – مصر” ADIB- Egypt ، أحد أكبر البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، و”سمبليفاي” SimpliFi، المنصة الرائدة لبطاقات الدفع كخدمة CaaS والمتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن تعاونهما معًا بهدف تمكين الشركات من تعزيز التحول الرقمي للمدفوعات في السوق المحلية.



وتعكس هذه الشراكة التزام كلٍ من مصرف “أبوظبي الإسلامي – مصر” و “سمبليفاي” SimpliFi بمواصلة تقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول المدفوعات الرقمية الجديدة والمبتكرة بقطاع الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في مصر؛ ليثمر التعاون بينهما في تقديم تجربة فريدة من نوعها بالسوق المصرية عبر المزج ما بين نموذج الأعمال المبتكر من منصة “سمبليفاي” SimpliFi – والذي يتضمن الاستفادة من خبرتها التكنولوجية الكبيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية وقاعدة عملاءها الموسعة – وما يمتلكه مصرف ” أبوظبي الإسلامي – مصر” من خبرة متأصلة في تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب إلمامه بمنظومة أعمال القطاع المصرفي الأوسع نطاقًا.

وفي هذا الصدد، ومع توجه العالم نحو الاعتماد على الحلول الرقمية بشكل أكبر، ستتعاون “سمبليفاي” ومصرف ” أبوظبي الإسلامي – مصر” في إطار هذه الشراكة لمساعدة الشركات على إصدار نماذج مدفوعات تعتمد على البطاقات المدفوعة مقدمًا، بتكلفة مخفضة وفي أقل إطار زمني لإطلاق المنتجات في السوق.



وتعليقًا على هذه الشراكة قال علي ستار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سمبليفاي” SimpliFi: “يتمتع “مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر” بخبرات ومكانة مرموقة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصرية، وذلك من خلال تعاونه الوثيق مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لإطلاق مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والحلول المالية التي يشهدها السوق لأول مرة. لذلك فإنه ليس هناك شريكٌ أفضل من مصرف “أبوظبي الإسلامي – مصر” نتعاون معه في إطلاق نموذج أعمالنا الفريد لبطاقات الدفع كخدمة CaaS لأول مرة في مصر”،

وأضاف: “إنه لشرفٌ لنا أن نتعاون مع بنك متميز وسريع النمو والتقدم مثل “مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر”، مما يتيح لنا مساعدة الشركات على تحفيز الابتكار ورفع كفاءة المدفوعات الرقمية”.

ومن جانبه، صرح أحمد عفت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لمصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر”: “يتطلع مصرف “أبوظبي الإسلامي – مصر” بكل حماس لشراكته المثمرة مع منصة سمبليفاي SimpliFi التي تعمل حاليًا على توسيع نطاق نموذج أعمالها المبتكر سريعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كجزء من استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي.

وتابع: “نستهدف من خلال هذه الشراكة الجديدة مواصلة تقديم الحلول الرقمية للعملاء بشكل أكبر، لاسيما الشركات، بما يسمح لها بإصدار وإدارة وتشغيل برنامج البطاقات الخاصة بها”، لافتا إلى أن الشراكة مع منصة “سمبليفاي” ستعمل على إيجاد وتفعيل خطوات مبتكرة وغير مسبوقة في مجال الحلول الرقمية، من خلال الاستفادة من إمكانات المنصة، مما يسرع ويسهل من عمليات تقديم خبرات مالية أفضل للعملاء، وهو ما يتواكب مع تطور المدفوعات الرقمية