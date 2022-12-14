«أبو ظبي الإسلامي- أديفاينانس» تقود تحالفًا لتمويل أحد مشروعات «البابطين» في مصر بقيمة 420 مليون جنيه

أعلنت شركة “أبو ظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس”، ذراع مصرف “أبو ظبي الإسلامي– مصر” للتأجير التمويلي، عن قيادتها تحالفًا يضم “شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم”، ذراع التأجير التمويلي للبنك الأهلي المصري، لتمويل شركة مجموعة “البابطين” الكويتية في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 420 مليون جنيه، لإنجاز أحدث مشروعاتها الاستثمارية الكبرى في مصر، بإنشاء مركز تجاري على الطراز العالمي في مدينة الشيخ زايد يحمل اسم “رويال بارك مول”.

ويعد هذا التحالف التمويلي الذي تقوده شركة أديفاينانس نموذجًا رياديًا لنشاط التأجير التمويلي في مصر، والذي يحفز بيئة الاستثمار ويساعد على تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع، كما تتمثل أهميته في إيجاد حلول تمويلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مصر.



وشهد يوم 14 ديسمبر الجاري التوقيع على عقد التمويل المشترك بحضور مسؤولي الشركتين وممثلي المجموعة الكويتية.

وحضر ممثلاً عن شركة “أبو ظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس” رامي شلبي، مدير عام الشركة، ومحمود الصاوي، مدير أول قطاع الائتمان والتسويق بالشركة، إلى جانب طارق سليم، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم وأحمد الشامي، رئيس تطوير الأعمال للشركات الكبرى، وسلمي ربيع المدير بإدارة تطوير الأعمال بشركة “الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم”، ومن جانب شركة البابطين الكويتية في مصر، محمود كامل، رئيس القطاع المالي والإداري، ومحمد فتحي المدير العام، واحمد مرعي المدير المالي عن الشركة المالكة للمشروع.

أميري: التمويل مرتبط بإنشاء المركز التجاري “رويال بارك مول” الذي تنفذه المجموعة بمدينة الشيخ زايد

وفي هذا الصدد، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس: “استمراراً لدورها الرائد في سوق التأجير التمويلي في مصر، يسر شركة “أديفاينانس” أن ترعى هذا التحالف لتدبير وإدارة التمويل لصالح شركة مجموعة “البابطين”، إحدى المجموعات الاستثمارية الكويتية في الوطن العربي، وهو ما حمّسنا لقيادة هذا التحالف لتلبية احتياجاتها التمويلية في إنشاء المركز التجاري “رويال بارك مول”، الذي تنفذه المجموعة بمدينة الشيخ زايد، والذي يعد خطوة استثمارية عقارية جديدة للمجموعة في مصر، تضاف إلى سوق المراكز التجارية المتنامي، وهو ما ينعكس في النهاية على نمو الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة”.



وثمّن “أميري” التحالف مع “شركة الأهلي للتأجير التمويلي”.

ولفت إلى أنها شراكة متميزة تأتي في إطار عدد من الشراكات المتواصلة بين الشركتين وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الثقة والمصداقية المتبادلة، خاصة أنها إحدى أكبر الشركات العاملة بسوق التأجير التمويلي والذراع التمويلي لأكبر بنك حكومي في مصر، إلى جانب خبراتها الكبيرة في السوق المصرية”.

وقال إن ذلك “سيؤتي في نهاية الأمر ثماره على أنشطة شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل -أديفاينانس”، كونها من المؤسسات التي تقود التأجير التمويلي والتخصيم، إلى جانب التشجيع مستقبلاً على الدخول في شَراكات مماثلة لتوفير التمويلات الضخمة للعديد من كبار العملاء بالسوق المصرية، وتنفيذ سلسلة تحالفات مُقبلة تخدم العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم بشكل أساسي الاستثمار، ومن ثمّ المساهمة في دعم معدلات النمو الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية.

طارق قنديل: التحالف مع شركة “أديفاينانس”، نظرًا لمكانتها المتقدمة بين الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي

من جانبه، عبّر طارق قنديل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بالتعاون مع شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس” ومجموعة “البابطين”.

وأضاف: “في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتحديات التي يواجهها السوق، تأتي التحالفات التمويلية كأحد أهم الوسائل لإيجاد الحلول التمويلية للمستثمرين، ولدورها المحوري في توفير سيولة نقدية كبيرة لدعم المشروعات الكبيرة، مما ساعد على عقد تحالفات عديدة مؤخرًا بين شركات التأجير التمويلي بدلاً من دخولهم عمليات التمويل بشكل فردي، وهو ما يساعد على توحيد الجهود في تمويل المشروعات”.

وتابع: “جاء هذا التحالف مع شركة “أديفاينانس”، نظرًا لمكانتها المتقدمة بين الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي، فضلاً عن دورها وتميزها خلال الأعوام الماضية في تقديم خدماتها التمويلية، وهو ما شجعنا على الدخول في هذه الشراكة مما يصب في النهاية في صالح تنشيط الاستثمار بالسوق المصرية”.

زياد البشرى يشيد بدور شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس” في ترتيب هذا التمويل

بدوره؛ أعرب زياد البشري، العضو المنتدب للشركة المالكة للمشروع، عن سعادته بإتمام هذا التمويل، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيداً بدور شركة “أبوظبي الإسلامي للتمويل – أديفاينانس” في ترتيب هذا التمويل واحترافية فريق العمل.

وأضاف: “نفخر ونعتز بما حققناه من إنجازات في السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، ولأننا نسعى جاهدين إلى دفع استثماراتنا بشكل مستمر لتقديم خدمات أكثر تميزًا لعملائنا، جاء طلبنا لهذا التمويل المشترك، الذي تقوده شركة “أديفاينانس” بمشاركة “الأهلي للتأجير التمويلي”. ونحن على ثقة تجاههما في الوفاء بهذا الالتزام التمويلي، بما يسهم في تنفيذ المجموعة لمشروع إنشاء المركز التجاري “رويال بارك مول” بمدينة الشيخ زايد، وبما يجعلنا نحقق أعلى درجات التميز في استثماراتنا في مصر”.