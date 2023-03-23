أبو ظبي الأول مصر يتعاقد مع دل تكنولوجيز لتحديث البنية التحتية الرقمية

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، عن اختيارها من قبل بنك أبوظبي الأول مصر، لتقديم الحلول المتقدمة لتعزيز وتحديث البنية التحتية التقنية الحالية للبنك .

تأتي تلك الخطوة في تعاون يشمل تطبيق حلول الحوسبة السحابية الخاصة والتخزين وأمن البيانات ومقرات العمل، وتعزيز تكامل تلك الحلول مع بنية تكنولوجيا المعلومات الحالية للبنك وتطويرها، وذلك عقب اندماج العمليات والأنظمة الذي نفذه بنك أبوظبي الأول مصر مع وحدة بنك عودة في مصر.

وتهدف البنية التحتية التي تم تحديثها إلى تلبية احتياجات بنك أبوظبي الأول مصر على المدى القصير والبعيد بعد الاندماج، بالإضافة إلى تعزيز المرونة لتقديم خدمات رقمية قابلة للترقية والتوسع لضمان استمرار نمو البنك مستقبلا.

تشتمل البنية الرقمية المصممة لهذا الغرض على موارد حوسبة متنوعة تشمل Dell PowerScale و Dell PowerMax و Dell PowerProtect و Dell PowerEdge و Dell PowerStore و Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

كما تعمل جميع هذه التقنيات تحت نظام إدارة وتخصيص موارد واحد، مما يمكّن بنك أبو ظبي الأول مصر من استخدام الموارد بناءً على نموذج الحوسبة السحابية الخاصة، وبالتالي توفير الوقت وتبسيط الخدمات المقدمة لمختلف المستخدمين والإدارات داخل المؤسسة.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال شعراوي محمد، رئيس قسم التكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول مصر: “نظرًا لأننا في منتصف رحلتنا التحويلية، فقد اختار بنك أبو ظبي الأول مصر شركة دِل تكنولوجيز كأحد الشركاء الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا، حيث نعتقد أن بإمكاننا العمل معًا لمساعدة البنك في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها وزيادة مرونة الأعمال عبر التكنولوجيا الحديثة و الأبتكار. لقد عملنا مع دِل تكنولوجيز لسنوات عديدة وبفضل كل من فرقهم والتكنولوجيا الموثوقة، تمكنا من تحقيق الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن الآن سعداء للغاية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة القادمة في رحلتنا لبناء بنك المستقبل.”

قال طارق هيبة، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في مصر وليبيا، “تهدف شركتنا إلى مساعدة البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر في إنشاء بنية تحتية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة تساعد على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز نمو الإيرادات. وبصفته من أكبر البنوك في مصر، يقود بنك أبو ظبي الأول مصر مسيرة الابتكار حيث يعزز التكنولوجيا في جميع أعماله. وبفضل هذا التعاون، ستقدم هذه المؤسسة أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، وسيصبح لديها بنية تحتية أكثر مرونة وأمانًا تتيح لها تقديم المنتجات والخدمات إلى السوق بشكل أسرع وتعزيز التحول الرقمي”.

. ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.