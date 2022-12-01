أبو ظبي الأول مصر: رعاية البنك للنادي الأهلي خطوة كبيرة ومشرفة

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن رعاية البنك للنادي الأهلي، الأكثر تحقيقًا للبطولات في مصر، خطوة كبيرة ومشرفة، ويأمل البنك في دعم النادي في تحقيق المزيد من البطولات وكسر المزيد من الأرقام القياسية في المجال الرياضي.

تعزيز النجاحات بمختلف المجالات العملية والاجتماعية

وأضاف فايد: “يعمل بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز النجاحات بمختلف المجالات العملية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك من خلال شعارنا النجاح بيبني نجاح، وعليه، نسعى دومًا للاستثمار في تحقيق المزيد من النجاحات، مما ينعكس على أعمالنا وانتشارنا محليًا، مستفيدين من تاريخ النادي وشعبيته الضخمة التي تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء. ونحن واثقون بأننا سنشهد إنجازات وبطولات عظيمة في الفترة المقبلة بالتعاون مع النادي الأهلى صاحب الريادة في القطاع الرياضي في مصر”.

وأكد فايد: “يعمل بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز النجاحات بمختلف المجالات العملية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك من خلال شعارنا النجاح بيبني نجاح وعليه، نسعى دومًا للاستثمار في تحقيق المزيد من النجاحات، مما ينعكس على أعمالنا وانتشارنا محليًا، مستفيدين من تاريخ النادي وشعبيته الضخمة التي تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء. ونحن واثقون بأننا سنشهد إنجازات وبطولات عظيمة في الفترة المقبلة بالتعاون مع النادي الأهلى صاحب الريادة في القطاع الرياضي في مصر”.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته برعاية بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر الكيانات المصرفية في مصر، للنادي الأهلى وقال: “يتشرف النادي الأهلى بالتعاون البنّاء مع بنك أبوظبي الأول مصر، حيث يتشارك الكيانين القيم الأساسية والتطلع الدائم للنجاح، مما يجعلها شراكة استراتيجية متكافئة؛ كما يجسد التعاون قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي، والتي تتفرد بشعبية ضخمة ورائها تاريخ كبير من البطولات والإنجازات الرياضية الهائلة، بما يجذب دومًا الكيانات الكبيرة مثل بنك أبوظبي الأول مصر ليكون البنك الرسمي للنادي الأهلي. ونثق في قدرة البنك على تلبية احتياجات جماهير النادي العريضة المنتشرة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي”.

وأضاف الخطيب: “نتطلع قدمًا للعمل مع البنك لمواصلة تحقيق الإنجازات والتربع على عرش البطولات المحلية والقارية وحتى العالمية، لنضيف لسلسة البطولات التي تفوق 144 بطولة على مر 115 عامًا منذ تأسيس النادي، تلبيةً لطموحات جماهيرنا في رؤية نادينا في مصاف الأندية العالمية. إذ نعتبرهم أساس قوة العلامة التجارية والحضور الرقمي غير المسبوق للنادي، وما شهدناه من دعم للعلامات التجارية الراعية للنادي، والذي نتمنى أن يستمر مع بنك أبوظبي الأول مصر بصفته البنك الرسمي للنادي”.

وجاءت تلك الخطوة عقب الإعلان عن الرعاية في أكتوبر الماضي، حيث تعد الرياضة إحدى الركائز الرئيسية التي يهتم بنك أبوظبي الأول مصر. ويذكر أن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر تقوم على مشاركة عملائه والتواصل معهم من خلال الرياضة ورعاية الشباب بالتزامه بدعم النادي الأهلي.

ووقع بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عقد رعاية مع النادي الأهلى، أحد أعرق الكيانات الرياضية في مصر، لمدة أربع سنوات، ليصبح الراعي والبنك الرسمي لنادي القرن ، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية الاستثمار في الرياضة وتنميتها، لدعم المواهب الشابة وقطاع الرياضة بمصر.

وتم توقيع العقود بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار مسؤولي البنك، وعدد من لاعبي الفريق.

وقد صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن رعاية البنك للنادي الأهلى، النادي الأكثر تحقيقًا للبطولات في مصر، خطوة كبيرة ومشرفة، ويأمل بنك أبوظبي الأول مصر من خلالها دعم النادي في تحقيق المزيد من البطولات وكسر المزيد من الأرقام القياسية في المجال الرياضي.