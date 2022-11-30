أبو ظبي الأول مصر: استراتيجية البنك دعم محفزات الاقتصاد وخلق استثمار آمن

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن استراتيجية البنك دعم محفزات الاقتصاد وخلق استثمار آمن.

وأضاف فايد خلال توقيع عقد رعاية مع النادي الأهلي، أن البنوك ليست مكانا للإيداع والسحب ولكن تحقيق تنمية حقيقية ولن تأتي منفردة بل من خلال شراكات قوية، مؤكدا دعمهم لكل ما هو مميز.

وتابع أن بنك أبو ظبي الأول، قرر أن يتوسع استنادا إلى قوة ومتانة السوق والإمكانيات الموجودة في مصر.

وأشار فايد إلى أنه خلال 2020 توسع البنك بقوة في مصر، وكان يوجد أزمة كورونا لكن القرار كان توسعا سريعا وثقة فيما هو قادم، وتم الاستحواذ على بنك عودة في مصر .

‏وأردف: انتهينا من الإجراءات القانونية وتخلد الكيان الجديد في أكتوبر الماضي، ونحن نحتل المركز الرابع من حيث حجم الأصول، والتي تصل لـ 188 مليار جنيه.

وتابع: نبحث عن الشراكات المتميزة سواء من عملائنا ونريد تحقيق استراتيجية انتشار الخدمات المصرفية، وتحقيق الشمول المالي.