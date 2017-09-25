أبو ظبى يرفع الفائدة على حساب الشباب إلى 15%

سهير محمد: رفع بنك أبو ظبى الوطنى – مصر، الفائدة على حساب توفير الشباب "الخطوة الأولى" إلى 15% بزيادة 3%.وكان البنك قد أجرى تعديلات خلال الأيام الماضية على الحساب ليكون أكثر سهولة وجذباً للفئة العمرية التى يستهدفها، بحيث يتم السماح بفتح الحساب لمن هم أقل من 21 سنة، ويتم فتح الح



سهير محمد:



رفع بنك أبو ظبى الوطنى – مصر، الفائدة على حساب توفير الشباب “الخطوة الأولى” إلى 15% بزيادة 3%.

وكان البنك قد أجرى تعديلات خلال الأيام الماضية على الحساب ليكون أكثر سهولة وجذباً للفئة العمرية التى يستهدفها، بحيث يتم السماح بفتح الحساب لمن هم أقل من 21 سنة، ويتم فتح الحساب وتشغيله بواسطة ولي الأمر أو الوصي، على أن يكون باسم القاصر.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه، ويتم احتساب الفائدة سنويا وصرفها كل 6 شهور،

مع الإعفاء من مصاريف فتح الحساب ورسوم الحد الأدنى للرصيد، ويشترط تقديم شهادة عمل وإثبات لعنوان السكن، وشهادة ميلاد القاصر، وإثبات شخصية لولى الأمر أو الوصى.

