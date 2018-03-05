أبو ظبى للاستثمار يبيع حصة فى البنك التجارى الدولى بقيمة 31 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلن البنك التجارى الدولى عن قيام جهاز أبو ظبى للاستثمار ببيع عدد 40 ألف سهم من أسهمه فى البنك بقيمة اجمالية 30.8 مليون جنيه تقريبا.وأضافت البنك فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تنخفض نسبة مساهمة الجهاز بالبنك إلى 4.9% تقريبا مقارنة بنحو 5% قبل العملية ".وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة

رجب عزالدين

أعلن البنك التجارى الدولى عن قيام جهاز أبو ظبى للاستثمار ببيع عدد 40 ألف سهم من أسهمه فى البنك بقيمة اجمالية 30.8 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت البنك فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تنخفض نسبة مساهمة الجهاز بالبنك إلى 4.9% تقريبا مقارنة بنحو 5% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 77.2 جنيه وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح بلغت 6 مليار جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال البنك الحالي 11.62 مليار جنيه، موزعاً على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.