أبو ظبى تقود هبوط 6 بورصات.. ومكاسب طفيفة للسعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تداولات متواضعة بقيادة أبو ظبى والبحرين، وصعود بورصتى السعودية والدوحة بنسبة طفيفة.ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتفع بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى 6939 نق

خالد بدر الدين





هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تداولات متواضعة بقيادة أبو ظبى والبحرين، وصعود بورصتى السعودية والدوحة بنسبة طفيفة.

ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتفع بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى 6939 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة كسب نفس النسبة ليستقر عند 7768 نقطة.

وهبط مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.2% لينخفض إلى 4275 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة لينزل إلى 1270 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.1% ليرتد إلى 3445 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليهبط إلى 5108 نقاط.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 14220 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت 0.03% ليتوقف عند 6255 نقطة.