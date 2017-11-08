أبو ظبى المستشار المالى لصفقتى استحواذ بقطاع الصحة

مصطفى طلعتتتولى شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال للاستثمار «ADI Capital» مهام المستشار المالى المستقل لطرف البائع فى صفقتى استحواذ بقطاع الصحة.قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال، أن شركته تركز على فرص الاستثمار بقطاع الصحة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الصفقتين.وأك

مصطفى طلعت

تتولى شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال للاستثمار «ADI Capital» مهام المستشار المالى المستقل لطرف البائع فى صفقتى استحواذ بقطاع الصحة.

قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال، أن شركته تركز على فرص الاستثمار بقطاع الصحة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الصفقتين.

وأكد، فى تصريحات خاصة، لـ»المال»، أن هناك عدة قطاعات واعدة للاستثمار بالسوق المصرية، على رأسها القطاع الاستهلاكى والغذائى والصحى، بالإضافة إلى قطاع التعليم لكن هذا الأخير يحتاج إلى شفافية أكثر فى القوانين المنظمة.

وشدد على ضرورة ضم الاقتصاد الموازي- غير الرسمي- لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن قوة وحجم الاقتصاد غير الرسمى يمكن قياسها بحصيلة الأموال التى تم جمعها من خارج القطاع المصرفى أثناء الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.

وأوضح أن هناك أكثر من طريقة لضم الاقتصاد غير الرسمى للدولة، ولدينا نماذج ناجحة فى هذا الشأن، وعلى رأسها دولة مثل الهند، إذ إن ضم القطاع من شأنه أن يرفع من سيولة البنوك ويدعم القطاع المصرفى عبر إدخال عملاء جدد منظومة الشمول المالى.

وأشار رئيس مجلس إدارة أبوظبى كابيتال إلى أن منظومة الضرائب المصرية تحتاج إلى تعديلات، إذ تفقد مصر مليارات الجنيهات بسبب المنظومة التى تعتمد عن التقدير «الجزافى» والرشاوى الضريبية التى يجب التصدى لها بقوة.

ولفت إلى أن قطاع التجزئة المصرفية من القطاعات الواعدة فى مصر، وهناك اهتمام من المستثمرين بالخارج للعمل فى هذا القطاع الحيوى، منوهًا بأن %10 فقط من السكان يمتلكون حسابات بنكية، أما النسبة الباقية فهى بعيدة كل البعد عن القطاع المصرفى، ومن ثم على الدولة الاهتمام بقطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بأداء سوق المال شدد هلال على ضرورة قيام البورصة بتنويع الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة للعملاء، بخلاف صناديق الأسهم والصناديق النقدية، بأن يتم طرح السندات كخطوة لجذب العملاء من خارج القطاع المصرفى.

ونوّه بأن أداء البورصة المصرية يتسم بالضعف، سواء على صعيد التداولات أو الأوراق المالية المطروحة، فضلًا عن سيطرة أسهم بعينها على أداء وحركة السوق، مشيرًا إلى أن أغلب تداولات البورصة عبارة عن «مضاربات»، وأن سمسار البورصة لا يعمل وفق دراسات وآليات معينة، لكنه يبحث عن المكسب السريع فى المقام الأول.

وذكر أنه قبل ثورة يناير كان لدينا سوق مال واعدة، أما فى الوقت الحالى فالسوق تتسم بالضعف الشديد، ويجب جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد من الخارج من حيث «الفوليوم والإعداد» كخطوة أولى لتنشيط السوق، موضحًا أن الحديث عن إضافة المشتقات مثل السعر والعقود أمر صعب قبل تنشيط سوق الأسهم أولًا.

ورحب بفكرة تدشين صناديق الاستثمار العقارية، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة الصناديق يتوقف على قوة شركة الإدارة التى تدير الصندوق، إذ يجب أن يتمتع القائمون عليها بخبرات خاصة، واختيار التوقيت المناسب لطرح وثائق الصندوق.

وتابع: «أسعار الفائدة المرتفعة حاليًّا لا تشجع على الاستثمار فى صناديق الاستثمار العقارية، وأتوقع نجاح صندوق بنك التعمير والإسكان المقرر طرحه مستقبلًا».

وأكد أن عقد المؤتمرات الترويجية لسوق المال فرصة لمعرفة ردود فعل المستثمرين فى الإصلاحات التى قامت بها الدولة مؤخرًا، بالإضافة إلى معرفة متطلبات المستثمر الأجنبى فى السوق المحلية على صعيد التشريعات المنظِّمة أو غيرها، كما أنها فرصة لتبادل الخبرات بين عدد كبير من المهتمين بالسوق المتواجدين فى وقت ومكان واحد.

وقال إن عدم وضوح الرؤية يعد العدو الطارد للاستثمار، مشيرًا إلى أن أزمة الاستثمار فى مصر ليست فى إصدار قانون الاستثمار من عدمه، لكن الحل فى وضوح الرؤية.

وطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة على اعتبارها موردًا طبيعيًّا للعملة الصعبة، فضلًا عن الاتجاه لدعم الصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن القيمة العادلة للدولار يصعب تحديدها فى الوقت الحالى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لكن مع عودة السياحة وزيادة حجم الصادرات يمكن تحديد القيمة العادلة.

ولفت إلى أن بعض الحقائب الوزارية لا تقوم بدورها المطلوب، ويعتمد أغلبها على تدخل شخصى وتوجهات مباشرة من الرئيس، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها بعض الأعذار؛ لأنها اصطدمت برفع كبير فى الدعم، وهى تراكمات ناتجة عن سنوات طويلة.

ولعبت أبوظبى مؤخرًا، دور المستشار المالى والمسوِّق لصفقة تمويل لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، قيمة 900 مليون جنيه من تحالف مصرفى يضم 5 بنوك هى مصر والبركة والتنمية والعمال والعقارى والاستثمار العربى، تمهيدًا لقرض متوسط الأجل بقيمة 2 مليار جنيه.