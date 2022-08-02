«أبو ظبى السيادى الإماراتى» يفاوض الحكومة لشراء حصة جديدة في «موبكو»

كشفت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات لـ«المال» عن مفاوضات حالية بين صندوق أبوظبى السيادى الإماراتى والحكومة المصرية لشراء «الأول» حصة إضافية بنحو %10 إلى %15 فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

يذكر أن البورصة المصرية أفصحت أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية %20 من حصتها إلى شركة إماراتية مقابل 266.5 مليون دولار، وأظهر الإفصاح بيع 45.8 مليون سهم إلى «ألفا أوريكس ليميتد» التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى الإماراتى «ADQ».

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الحصة الجارى التفاوض بشأنها حاليًا تدور حول %15-10 من الأسهم المملوكة للجهات الحكومية فى «موبكو»، وتضم كلًا من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وغيرهما .

وجرى تنفيذ صفقة الشراء الأولى بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأورق المالية، ما ترتب عليها انخفاض حصة وزارة المالية فى ملكية شركة موبكو من %26 إلى %6 من إجمالى الأسهم حاليًا.

ويتوزع هيكل ملكية «موبكو» حاليًا بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على %30.75 ووزارة المالية %6 و«ألفا أوريكس ليمتد» %20 وشركتا إيجاس، وجاسكو للغاز الطبيعى على نسب %7.62 و%5.72 على التوالى، وفقًا لآخر إفصاح ملكية، وبنك الاستثمار القومى على نسبة %12.81 إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون %5.

وقالت المصادر لـ«المال» إن مكتب «بيكر ماكينزى» يمثل المستشار القانونى للصفقة الجارى التفاوض بشأنها حاليًا .

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، عن ارتفاع صافى أرباح الشركة بنسبة %164 عن الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 2.08 مليار جنيه مقابل 792.66 مليون فى الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 4.21 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.99 مليار خلال الربع نفسه من العام الماضى.