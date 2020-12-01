«أبو ظبى التجاري» يسعى وراء حق التصرف فى 61% من «الإسكندرية للخدمات الطبية»

بدأ بنك أبو ظبى التجاري رحلة تحديد مصير حصة المستثمر الهندى بى آر شيتى -الذى يعانى أزمة مالية كبيرة مع البنوك الإماراتية – بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية المقيدة فى البورصة المصرية وتبلغ %87 من أسهمها.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن رجل الأعمال بى آر شيتى باع الجزء غير المرهون من أسهمه بالشركة، وتبلغ نسبته نحو %25.92، فى حين يتبقى نحو %61 من حصته مرهونة لصالح بنك أبو ظبى التجاري، وبدأ الأخير التحرك بصدد الحصول على حق التصرف فيها.

وأعلنت شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» عن تنفيذ صفقة بيع 3.7 مليون سهم تمثل نحو %25.9 من حصة المساهم الرئيسى «بى آر شيتي» لصالح شركة» تواصل هولدنجز» للاستثمارات المالية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 89.9 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن حصة المستثمر الهندى المتبقية فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية والبالغة %61 مرهونة لصالح بنك أبو ظبى التجارى منذ فترة طويلة، وبدأ الأخير فعليا التحرك بهدف الحصول على حق التصرف فى تلك الحصة، عبر التواصل مع شركة مصر المقاصة.

وكشفت أن شركة مصر المقاصة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الاستفسار عن قانونية نقل حق التصرف فى الأسهم إلى البنك الإماراتى، ومدى توافقه مع القوانين المصرية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»المال» إن قانون الإيداع المركزى الجديد يتيح إمكانية منح البنك أحقية التصرف فى الأسهم المرهونة له سواء بنقلها لنفسه أو بأى شكل آخر، دون انتظار حكم قضائي.

ويواجه «شيتى» مشكلة مالية مع بنوك الإمارات خلال الفترة الراهنة بصفته المالك الرئيسى لمجموعة «NMC» للرعاية الصحية، التى تمر بأزمة كبيرة بعدما أعلن 15 بنكاً و12 شركة إماراتية مؤخرا أن المجموعة غير قادرة على سداد التزامات تزيد قيمتها على 10 مليارات درهم، ويعد بنك أبوظبى التجارى الأكبر من بين المقرضين، يليه «دبى المالي» ومصرف أبوظبى الإسلامى.

وشغل «بى آر شيتى» منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة فى البورصة المصرية، قبل أن يستقيل من المنصب منذ عدة أشهر، ويتحول إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذى إلى جانب كونه المساهم الرئيسى بحصة %87 من أسهمها.

يُذكر أن نتائج أعمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد- خلال الأشهر التسعة من 2020، توضح تسجيل صافى ربح قدره 15.743 مليون جنيه مقارنة مع 20.8173 مليون جنيه، فيما بلغت إيرادات الشركة نحو 153.826 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقابل 155.315 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019.