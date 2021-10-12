«أبو ظبى التجاري» : جهود المركزى عززت الشمول المالى و50% من المعاملات أصبحت ديجيتال

قالت إيناس قدرى رئيس قطاع الاتصال المؤسسى ورضا العملاء بينك أبوظبى التجاري، إن جهود البنك المركزى دعمت فكرة التحول نحو الشمول المالي.

وأكدت خلال حلقة نقاشية ينظمها مركز “إيدج للأعمال والابتكار” تحت عنوان “التحول الرقمى ومستقبل التجارة الإلكترونية”، أن 50% من معاملات البنوك اصبحت ديجيتال بعد أزمة كورونا بعدد ٣٢ مليون عميل.

ويدير الحلقة حازم شريف رئيس التحرير والرئيس التنفيذى لجريدة المال.

وأشارت إلى أن كورونا تحولت من محنة اللى منحة ٥٠% من المعاملات أصبحت رقمية وإلكترونية.

وأضافت أن عند توقف الفيس بوك والسوشيال تبين أن مستخدمى السوشيال ميديا ٤٧% من المصريين بما يمثل نحو ٤٩ مليون شخص فوق ١٦ عاما، و٥٧ مليونا إجمالى مستخدمى الإنترنت.

وأوضحت أن بنك أبوظبى التجارى قام بتقديم عدد من التيسيرات لذوى الهمم مثل توفير المعلومات والبيانات بلغة الإشارة والمنتجات بطريقة برايل.

وذكرت إيناس قدرى، أنه لا يزال هناك تحد للعملاء الذين لا يفضلون التعامل بالأسلوب الرقمى والتكنولوجى.

ويتحدث خلال المائدة المستديرة وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، وشريف البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة “مصر للابتكار الرقمي”.

بالإضافة إلى حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، وأحمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية.