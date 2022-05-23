«أبو ظبى التجارى» يستهدف الانضمام لمنظومة شبكة المدفوعات اللحظية يونيو المقبل

قال إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البنك يستعد حاليًا للانضمام إلى منظومة المدفوعات اللحظية، وتطبيق «إنستا باى» خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن «أبوظبى التجارى» يسير بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمى ومواكبة كل التطورات التكنولوجية التى تحدث على الساحتين الدولية والمحلية، بعد أن قام مؤخرًا بإطلاق المحفظة الإلكترونية والموبايل البنكى.

وأعلن البنك المركزى فى نهاية مارس الماضى عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى «لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظى.

وبلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي»(InstaPay) التى تم إطلاقها قبل نهاية مارس الماضى 2 مليار جنيه، وبنحو 500 ألف معاملة حتى أول 10 أيام من شهر مايو بحسب إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لنظم الدفع الإلكترونية.

واستطاع بنك أبوظبى التجارى تحقيق نمو غير مسبوق على صعيد كل المؤشرات المالية وغير المالية، بزيادة %45 فى صافى الأرباح و%41 فى صافى أصوله، كما سجل نموًا كبيرًا فى عدد البطاقات الائتمانية المصدرة بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة %50.

ووقع بنك أبوظبى التجارى وشركة «ڤيزا» مؤخرًا اتفاقًا جديدًا لدعم التوسع فى إصدار بطاقات الائتمان المميزة، بهدف تقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه، ودعم التحول إلى مجتمع لا نقدى، وبشكل خاص مواصلة الطفرة التى حققها فى محفظة البطاقات خلال العام الماضى عقب انطلاقه فى مصر نهاية 2020.