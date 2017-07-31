أبو ظبى الإسلامى يرفع سعر بيع الدولار

هبة محمد رفع مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، مقابل 17.96 جنيه للبيع بداية تعاملات أمس، كما ارتفع سعر الشراء 17.90 جنيه، بدلاً من 17.86 جنيه أمس.ورفع عدد من البنوك سعر الدولار لمستوى 18 جنيها بداية من 13 يوليو الحالى، لكنها خفضته بعد ذلك بأيام ل

هبة محمد



رفع مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، مقابل 17.96 جنيه للبيع بداية تعاملات أمس، كما ارتفع سعر الشراء 17.90 جنيه، بدلاً من 17.86 جنيه أمس.

ورفع عدد من البنوك سعر الدولار لمستوى 18 جنيها بداية من 13 يوليو الحالى، لكنها خفضته بعد ذلك بأيام ليعاود الاستقرار تحت مستوى 18 جنيها خلال تلك الفترة.

كان متوسط شراء الدولار بالبنوك قد بدأ الانخفاض أسفل 18 جنيها يوم 3 يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيها، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضى.