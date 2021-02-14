«أبو ظبى الأول» تطلب من «المركزى» الموافقة النهائية على صفقة شراء «عوده مصر»

تقدمت مجموعة بنك أبو ظبى الأول الإماراتية بطلب رسمى للحصول على الموافقة النهائية من «المركزى» المصرى، للمضى قدمًا فى تنفيذ صفقة الاستحواذ على مصرف عوده مصر، والتى أُعلن عن التوصل لاتفاق بشأنها يوم 20 يناير الماضى.

وعلمت «المال»، من مصادر قريبة الصلة بالصفقة، أن الدورة المستندية لإصدار الموافقات النهائية تضمنت ما يزيد على 30 مستنداً من بينها، الاستحواذ، وتقرير عن الملاءة المالية للمجموعة، وخططها لإدارة البنك فى مصر، والسياسة التى تعتزم اتباعها، ونسب مساهماتها، وأطرافها المرتبطة فى أى شركة داخل مصر، إلى جانب رؤية واستراتيجية العمل فى مصر، والخدمات التى سيتم تقديمها، والقطاعات المستهدف التركيز عليها وغيرها.

نشر عرض شراء علنى للصفقة خلال أيام كأحد الإجراءات القانونية

كما تضمنت الإجراءات أيضًا قيام المجموعة بنشر علنى لعرض الاستحواذ فى إحدى الجرائد المصرية واسعة الانتشار، وهو ما يتم التجهيز لتنفيذه خلال أيام قليلة، على أن يتلقى البنك المركزى أى طعون على الصفقة خلال 15 يومًا من نشر هذا الاعلان للبت فيها.

ووفقًا لتقدير مصادر قريبة الصلة بالصفقة، فإنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزى موافقته النهائية قبل نهاية مارس المقبل، لتتمكن مجموعة بنك أبو ظبى الأول من تعيين مجلس إدارة لمصرف عوده يتولى خطة الدمج مع ذراعها الحالية، والمتمثلة فى «أبو ظبى الأول مصر»، والذى يعمل كأحد الفروع الأجنبية منذ عام 1975.

وأكدت المصادر، رغبة المجموعة فى إنجاز خطة الدمج بأسرع وقت ممكن، عقب صدور الموافقات النهائية من المركزى، وذلك لإعداد خطة انطلاق «أبو ظبى الأول مصر»، كرابع أكبر بنك قطاع خاص بإجمالى أصول تتجاوز 120 مليار جنيه.

وأضافت المصادر أن الخطة من المقرر أن ترتكز على التوسع القوى فى تمويل الشركات، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الربط بين السوق المصرية والأسواق الخارجية الأخرى التى تعمل بها المجموعة الإماراتية، إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن المجموعة أعلنت، الشهر الماضى، عن توقيع الاتفاقية النهائية مع مجموعة بنك عوده لبنان للاستحواذ على %100 من رأسمال «عوده مصر»، وبسعر 19.02 دولار للسهم بقيمة إجمالية 660 مليون دولار.

وعمل بنك أبو ظبى الأول وشركة «يو بى إس. أيه جى» (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريين ماليين لعملية الاستحواذ.

فى حين عملت «فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بى» (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة “معتوق بسيونى وحناوي” كاستشاريين قانونيين لبنك أبو ظبى الأول فى هذه الصفقة.

كما قامت المجموعة المالية «هيرمس» (EFG Hermes) بدور الاستشارى المالى الوحيد لبنك عوده فى عملية الاستحواذ، فى حين عملت شركة «ديكرت إل إل بى» (Dechert LLP) وشركة «ذو الفقار وشركائهم» كاستشاريين قانونيين. يُشار إلى أن المجموعة الإماراتية، أصدرت بيانًا قبل أيام عن تعيين هناء الرستمانى فى منصب الرئيس التنفيذى، كأول قيادية نسائية إماراتية تحتل مثل هذا المنصب، بخبرة تزيد على 22 عامًا بالعمل المصرفى